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أخبار البلد

البابا تواضروس لشيخ الأزهر : تلاقينا يزرع في الناس الأمل

الأحد 08/أبريل/2018 - 11:51 ص
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني وشيخ الأزهر
مايكل حنا
قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لقيادات المؤسسات الإسلامية، "شيخ الأزهر، المفتي، ووزير الاوقاف"، أن تلاقينا في العيد يزرع في الناس الأمل، ويجعل العيد أكثر فرحة.

ورحب البابا تواضروس الثاني بشيخ الأزهر الشريف، ووزير الأوقاف، ومفتي الجمهورية، مشيرا إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، "يجعلنا نلتقي في مناسبات كثيرة"، موضحا، أن عيد القيامة يعتبر نوعا من الأمل والرجاء، لأنه جاء بعد ظلمة كبيرة.

وقال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، يجب أن نتذكر أن بيننا أصول وتجمعنا رسالة مشتركة، وهي رسالة السلام، وأن التحدي الأكبر هو مواجهة الإرهاب، والعودة إلى القيمة الدينية السليمة، مشيرا إلي أن الغرب يخطئ عندما يعتقد أن الأديان هي سبب الحروب، وما يعتقدون فيه أن الحرية المطلقة ما هي الا اسطورة.

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