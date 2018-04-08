رئيس جامعة القاهرة يشهد تجديدات وتطوير وحدة أمراض الكبد بأبو الريش.. الثلاثاء

يفتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة فى العاشرة من صباح بعد غد الثلاثاء، تجديدات وتطويرات وحدة أمراض الكبد للأطفال بمستشفى الأطفال الجامعى أبو الريش بالمنيرة، والتى تشمل تهيئة الوحدة من الجوانب المعمارية والكهروميكانيكية وتوفير معدات وأجهزة طبية جديدة وزيادة عدد الأسرة، وذلك بتبرع من مؤسسة برايتر فيجن عن طريق جمعية أصدقاء مستشفيات أبوالريش للأطفال بلغ 3 ملايين جنيه.





وتستهدف تجديدات وتطوير وحدة أمراض الكبد للأطفال بمستشفى الأطفال الجامعى " أبوالريش بالمنيرة "، توفير رعاية أفضل لكافة حالات مرضى الكبد من الأطفال، والحرجة منها والتى تتطلب علاج حالات نزيف دوالى المريء والغسيل الكبدي والغيبوبة الكبدية ورعاية حالات زرع الكبد ومونتيور وتنفس صناعى، وذلك طبقا للكود الطبى العالمى وزيادة قدرتها الاستيعابية لتخدم مايقرب من 2000 طفل سنوياً من مرضى الكبد الغير قادرين.





وروعى فى تجديدات وتطوير الوحدة، توفير إقامة جيدة للأم مع طفلها من وجود أماكن لحفظ احتياجاته وعدد كافي من الحمامات، وتوفير مطبخ صغير لحفظ الوجبات وتسخينها عند الحاجة وتحضير الرضعات، وتوفير مغسلة ومجفف لملابس الأطفال. كما تم تطوير مكان عمل الإجراءات الطبية، مثل غرفة بذل الكبد وغرفة رعاية متوسطة لما بعد البذل. وتم تزويد الوحدة بنظام حاسب آلي مرتبط بوحدة المعامل والأشعة لتلقى النتائج وإرسال الطلبات المعملية،كما تم تزويد معظم الاسرة بأجهزة الكترونية لملاحظة العلامات الحيوية للمريض والوحدة مزودة





ويشهد افتتاح تجديدات وتطوير الوحدة، الدكتور فتحى خضير عميد كلية طب قصر العينى، والدكتور أحمد صبحى مدير عام المستشفيات الجامعية، والدكتورة رشا عمار مديرة مستشفى الأطفال الجامعى " أبو الريش بالمنيرة "، وأساتذة طب الأطفال.





يشار إلى أن وحدة أمراض الكبد للأطفال بمستشفى الأطفال الجامعى "أبو الريش بالمنيرة "، أنشئت عام 1986 في صورة عيادة خارجية، وتم إضافة وحدة داخلية للمرضى متخصصة لأمراض كبد الأطفال منذ عام 2006 تضم 8 أسرة.



