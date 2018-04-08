استعدادات أمنية مشددة في الأقصر لتأمين أعياد الربيع

استعدت مديرية أمن الأقصر بقيادة اللواء طارق علام مدير الأمن لتأمين احتفالات أعياد الأقباط وأعياد الربيع.



ودفعت مديرية الأمن بوحدات من مختلف الأفرع الأمنية وقوات المطافى والمرور لتأمين الاحتفالات والحدائق والكنائس والمنشآت الحيوية والأثرية والسياحية.



وشددت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها التفتيشية بمداخل ومخارج المحافظة لفحص هويات الركاب والتأكد منها على الطرق المختلفة ودفعت بالدوريات المرورية الثابتة والمتحركة التى جابت شوارع المحافظة المختلفة.



كما أعلنت محافظة الأقصر بقيادة المحافظ الدكتور محمد بدر حالة الطوارئ القصوى لمتابعة الاحتفالات خاصة بقطاع الصحة حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف التى تمركزت بالميادين والشوارع القريبة وذلك لمواجهة أية حالات طارئة.