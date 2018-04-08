ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

استعدادات أمنية مشددة في الأقصر لتأمين أعياد الربيع

الأحد 08/أبريل/2018 - 11:52 ص
صدى البلد
شمس يونس
استعدت مديرية أمن الأقصر بقيادة اللواء طارق علام مدير الأمن لتأمين احتفالات أعياد الأقباط وأعياد الربيع.

ودفعت مديرية الأمن بوحدات من مختلف الأفرع الأمنية وقوات المطافى والمرور لتأمين الاحتفالات والحدائق والكنائس والمنشآت الحيوية والأثرية والسياحية.

وشددت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها التفتيشية بمداخل ومخارج المحافظة لفحص هويات الركاب والتأكد منها على الطرق المختلفة ودفعت بالدوريات المرورية الثابتة والمتحركة التى جابت شوارع المحافظة المختلفة.

كما أعلنت محافظة الأقصر بقيادة المحافظ الدكتور محمد بدر حالة الطوارئ القصوى لمتابعة الاحتفالات خاصة بقطاع الصحة حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف التى تمركزت بالميادين والشوارع القريبة وذلك لمواجهة أية حالات طارئة.

ترشيحاتنا

سخرية من حسام حبيب بسبب وصفه شيرين بـ «أختي الغالية»

صدمة تونسية مدوية بعد إصابة "المساكنى "وغيابه عن كأس العالم

حبس سيدة وعشيقها لقتلهما الزوج وإلقائه فى مصرف مشتول السوق بالشرقية.. صورة

الأهلي يسعى لمواصلة تحقيق أرقامه القياسية أمام سموحة.. اليوم

شوبير : أزمة الزمالك ستكشف مفاجآت غير متوقعة

مشروب لا غنى عنه بعد الرنجة والفسيخ

شاهد..أول تعليق من شيرين عبدالوهاب عقب زواجها من حسام حبيب

جلسة في البرلمان البريطاني حول تحديات ونجاحات مصر

الثلاثاء.. تسليم 144 وحدة بالمرحلة الأولى بمشروع «دار مصر» بدمياط الجديدة

النظام السوري: ما يدور في دوما «مسرحية»

وفاة طارق حسن رئيس تحرير الأهرام المسائي الأسبق

العقاد : 350 ألف قرار إزالة لعقارات في الإسكندرية .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنفوجراف.. القائمة النهائية لمسلسلات رمضان 2018

بعد عقد قرانها على «حسام حبيب».. شاهد أجمل فساتين شيرين عبدالوهاب

شاهد.. إطلالة مميزة لأروى في أحدث جلسة تصوير

شاهد..أول تعليق من شيرين عبدالوهاب عقب زواجها من حسام حبيب

حملة لرفع الإشغالات وإزالة المباني المخالفة بشوارع المعصرة..صور

فيديو

سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو
أقدم فسخاني بمصر":"ملوك الملوحة من 90 سنة .. وأسعارنا حكاية ".. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
خبير: القوات المسلحة حريصة على توفير جميع المستلزمات لأهالي سيناء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟