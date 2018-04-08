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محافظات

تحرير 110 محاضر بمخالفات تموينية في كفر الزيات خلال شهر لردع المخالفين

الأحد 08/أبريل/2018 - 11:54 ص
صدى البلد
محمد عبد الخالق
أكد الدكتور عثمان شعلان رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية اليوم الأحد أنه تم تحرير 110 محضرا بمخالفات تموينية متنوعة من خلال حملات إدارة تموين كفرالزيات علي المخابز البلدية والأسواق ومستودعات بيع اسطوانات الغاز المدعمة خلال شهر مارس.

كما أوضح أن تلك المخالفات تضمنت 43 محضرا للمخابز البلدية منها إنتاج خبز ناقص الوزن وعدم وجود لوحة مواعيد وعدم إعطاء بون للمواطن وإدارة مخبز بدون ترخيص بينما مستودعات الغاز شملت 2 محضر مخالفات تهريب اسطوانات مدعمة للسوق السوداء.

وأوضح رئيس مدينة كفرالزيات أن مخالفات الأسواق شملت 65 محضرا عبارة عن عدم وجود فواتير وعدم إعلان تسعيرة وإدارة منشأة بدون ترخيص وحيازة أكياس سوداء وعدم وجود شهادة صحية وتجميع سلع تموينية مدعمة بغرض بيعها بالسوق السوداء.

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