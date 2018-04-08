وكالة : روسيا تنفي استخدام أسلحة كيماوية في دوما السورية

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء اليوم الأحد عن وزارة الدفاع نفيها لصحة تقارير شن هجوم دام بالأسلحة الكيماوية في مدينة دوما السورية.



وأفادت تقارير بمقتل 49 على الأقل في الهجوم مساء أمس السبت على دوما التي تسيطر عليها المعارضة.



ونقلت الوكالة عن الميجر جنرال يوري يفتوشينكو رئيس المركز الروسي للسلام والمصالحة في سوريا قوله "ننفي بشكل قاطع صحة هذه المعلومات".



وأضاف "نعلن استعدادنا لإرسال متخصصين روس في مجال الدفاع الإشعاعي والكيماوي والبيولوجي لجمع المعلومات بمجرد تحرير دوما من المسلحين. هذا سيؤكد الطبيعة الزائفة لتلك التصريحات".



ونفت دمشق شن مثل هذا الهجوم واتهمت المعارضة بنشر أخبار كاذبة.