ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

مغادرة 1338 معتمرا من ميناء سفاجا إلى ينبع السعودي

الأحد 08/أبريل/2018 - 11:53 ص
صدى البلد
ا ش ا
صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانيء البحر الأحمر بأن ميناء سفاجا شهد اليوم الأحد مغادرة العبارتين "عمان" و"محبة" وعلى متنيهما 1338 معتمرا على الخط الملاحي (سفاجا - ينبع).

وقال المتحدث الإعلامي إنه تم توجيه كافة الحافلات الناقلة للمعتمرين إلى قرية خدمة الركاب بمدينة سفاجا حيث تم تفويجهم قبل ميعاد العبارة بالتنسيق مع مجلس مدينة سفاجا وأعضاء المجتمع الميناءي لسرعة وتسهيل إنهاء كافة الإجراءات مع توفير عدد من العاملين القائمين على خدمة الركاب وزيادة عدد الحمالين مع مراقبتهم بصرامة لمنع استغلال الراكب.

وأضاف أن الميناء استقبل أيضا السفينة "النوى اكسبريس" وعلى متنها 53 شاحنة وغادرت الميناء السفن "الرياض" و"الحرية 2" و"بوسيدون اكسبريس" وعلى متنها 373 راكبا و157 شاحنة بضائع و16 سيارة، مشيرا إلى أن ميناء نويبع يستعد لاستقبال السفينة "سينا" وعلى متنها 294 راكبا منهم 43 معتمرا وحافلة عمرة و3 برادات و10 تريلات و2 باص جيت.

ترشيحاتنا

ارتفاع حصيلة ضحايا حريق برج ترامب إلى قتيل و6 مصابين

إليسا تشعل الغيرة بين حسام حبيب وشيرين.. تعرف على السبب

البابا تواضروس يستقبل شيخ الأزهر ووزير الأوقاف بالكاتدرائية.. فيديو

الصحة: إصابة 25 مواطنًا فى حادث تصادم سيارتين بالفيوم

سخرية من حسام حبيب بسبب وصفه شيرين بـ «أختي الغالية»

جابر طايع: فتح الزوايا المغلقة في رمضان لأداء الصلاة فقط.. فيديو

شاهد..رقصة نجمة ستار أكاديمي آية عبدالرؤوف في خطبتها

بعد عقد قرانها على «حسام حبيب».. شاهد أجمل فساتين شيرين عبدالوهاب

صدمة تونسية مدوية بعد إصابة "المساكنى "وغيابه عن كأس العالم

شاهد.. تورتة حفل زفاف شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

تحديات صعبة لـ" إيهاب جلال "في لقاء الزمالك أمام المقاصة .. اليوم

مصرع تباع سقط من أعلى مقطورة نقل بالمنوفية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنفوجراف.. القائمة النهائية لمسلسلات رمضان 2018

بعد عقد قرانها على «حسام حبيب».. شاهد أجمل فساتين شيرين عبدالوهاب

شاهد.. إطلالة مميزة لأروى في أحدث جلسة تصوير

شاهد..أول تعليق من شيرين عبدالوهاب عقب زواجها من حسام حبيب

حملة لرفع الإشغالات وإزالة المباني المخالفة بشوارع المعصرة..صور

فيديو

سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو
أقدم فسخاني بمصر":"ملوك الملوحة من 90 سنة .. وأسعارنا حكاية ".. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
خبير: القوات المسلحة حريصة على توفير جميع المستلزمات لأهالي سيناء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟