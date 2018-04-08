مغادرة 1338 معتمرا من ميناء سفاجا إلى ينبع السعودي

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانيء البحر الأحمر بأن ميناء سفاجا شهد اليوم الأحد مغادرة العبارتين "عمان" و"محبة" وعلى متنيهما 1338 معتمرا على الخط الملاحي (سفاجا - ينبع).



وقال المتحدث الإعلامي إنه تم توجيه كافة الحافلات الناقلة للمعتمرين إلى قرية خدمة الركاب بمدينة سفاجا حيث تم تفويجهم قبل ميعاد العبارة بالتنسيق مع مجلس مدينة سفاجا وأعضاء المجتمع الميناءي لسرعة وتسهيل إنهاء كافة الإجراءات مع توفير عدد من العاملين القائمين على خدمة الركاب وزيادة عدد الحمالين مع مراقبتهم بصرامة لمنع استغلال الراكب.



وأضاف أن الميناء استقبل أيضا السفينة "النوى اكسبريس" وعلى متنها 53 شاحنة وغادرت الميناء السفن "الرياض" و"الحرية 2" و"بوسيدون اكسبريس" وعلى متنها 373 راكبا و157 شاحنة بضائع و16 سيارة، مشيرا إلى أن ميناء نويبع يستعد لاستقبال السفينة "سينا" وعلى متنها 294 راكبا منهم 43 معتمرا وحافلة عمرة و3 برادات و10 تريلات و2 باص جيت.

