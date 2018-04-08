خلال يومين.. الإسكان تسلم 144 شقة بمشروع الإسكان المتوسط «دار مصر» فى دمياط الجديدة.. وتدرس اتخاذ إجراءات ضد المتخلفين عن استلام وحداتهم السكنية بباقى المدن الجديدة

الثلاثاء.. تسليم 144 وحدة بالمرحلة الأولى بمشروع «دار مصر» بدمياط الجديدة

«المجتمعات العمرانية»: اتخاذ إجراءات ضد من يتخلف عن تسلم وحدته بدار مصر

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ يوم الثلاثاء 10/4/2018 في تسليم 144 وحدة سكنية (6 عمارات) بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بموقع 1، بالمجاورة 31، بالحي السادس.وقال المهندس محمد السيد مصطفى رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة: "سيتم يوم الثلاثاء 10/4/2018، تسليم وحدات العمارة رقم 71، وسيتم يوم الأربعاء 11/4/2018، تسليم وحدات العمارة رقم 52، وتم تخصيص يوم الخميس 12/4/2018، لمن تخلف عن الاستلام بالعمارتين، وسيتم يوم الأحد 15/4/2018، تسليم وحدات العمارة رقم 74، وسيتم يوم الاثنين 16/4/2018، تسليم وحدات العمارة رقم 28، وتم تخصيص يوم الثلاثاء 17/4/2018، لمن تخلف عن الاستلام بالعمارتين، وسيتم يوم الأربعاء 18/4/2018، تسليم وحدات العمارة رقم 82، وسيتم يوم الخميس 19/4/2018، تسليم وحدات العمارة رقم 61، وتم تخصيص يوم الأحد 22/4/2018، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات".وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح المهندس محمد السيد مصطفى رجب أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع دمياط الجديدة، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم يتوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.من ناحية أخرى، أكد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن هناك عددًا من الوحدات السكنية ضمن مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بمدينة دمياط الجديدة، وكذا بعدد من المدن الأخرى بالمرحلة الأولى للمشروع، تم إخطار مالكيها منذ فترة بسرعة التوجه لتسلمها، ولم يحضروا حتى الآن.وقال "بهجات" فى تصريحات له اليوم، الأحد، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بكراسة شروط الحجز، ضد من يتخلف عن تسلم وحدته. ​