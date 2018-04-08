مقتل رجل أمن سعودي أثناء مداهمة متشددين في القطيف

قالت قناة العربية التلفزيونية إن رجل أمن سعوديا قُتل أثناء غارة على من يشتبه أنهم متشددون في بلدة العوامية بمحافظة القطيف في شرق المملكة.





وهدأت أعمال العنف في المنطقة المضطربة فيما يبدو منذ أن أخرجت قوات الأمن مسلحين شيعة منها الصيف الماضي في حملة أسفرت عن هدم أغلب الحي القديم في المنطقة.





وذكر تلفزيون العربية في تقريره الذي بثه أمس السبت أن رج الأمن حسن أحمد الزهراني قُتل أثناء مداهمة "وكر للإرهابيين" في العوامية دون أن يورد مزيدا من التفاصيل.





وأضاف تقرير العربية "وتوجد بالوكر أسلحة ومتفجرات، حيث أحبطت الجهات الأمنية المخططات الإرهابية، بعد حصارهم وإزالتهم إثر تطوير وسط العوامية الذي كان مركزًا لتحركاتهم".





وتابع "وقبضت الجهات الأمنية أثناء المداهمة على عدد من الإرهابيين المختبئين في العوامية".





والبلدة التي تقع في منطقة منتجة للنفط وتضم عددا كبيرا من السكان الشيعة تعد بؤرة توتر بين الحكومة السنية والشيعة الذي يشكون من التمييز ضدهم.





ومنذ عام 2001 تشهد المنطقة العديد من المظاهرات التي تنظمها الأقلية الشيعية والتي عادة ما تكون سلمية.





ولكن مسلحين شيعة غاضبين مما يعتبرونه قمعا لطائفتهم شنوا مرارا هجمات قاتلة على قوات الأمن السعودية.



