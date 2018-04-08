"احكي يا تاريخ".. صانع الجعة وطاحن القمح أبرز مهن الخدم بالمتحف المصري .. "فيديو"

كان المصري القديم لديه إيمان قوي بالبعث والخلود بعد الموت، لذلك كان حريصًا على وضع مجموعات من"تماثيل الخدم"، الذين كانوا طبقا لعقيدة المصري القديم يخدمون المتوفي في العالم الآخر.



ومن بين آلاف القطع الأثرية في المتحف المصري،هناك مجموعة من تماثيل الخدم، والتي ظهرت للمرة الأولى في مقابر النبلاء منتصف الدولة القديمة 2500 ق.م، ومن أبرز مهن تماثيل الخدم بالمتحف طاحنة الحبوب وصانع وصانعة الجعة، ومهنة غربلة الحبوب وغيرها.



ومن أبرز أشكال تماثيـل الخـدم من عصر الدولة القديمة طبقا لوظائفهم، رجال بالفئوس يقومون بالزراعة، وعمال المخازن وصوامع القمح، والرجال الذين يشكلون العجين لعمل الخبز، وشخص راكع يطحن القمح وسيدات في وضع قرفصاء بجانب حجر الطحن، وإعداد البيرة وتجهيز اللحم، وغيرها من المهن.