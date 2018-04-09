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تنفيذ دورات واختبار ICDL بمركز تدريب علوم الحاسب الآلي بالشرقية

الإثنين 09/أبريل/2018 - 04:46 ص
تنفيذ دورات وإختبار
تنفيذ دورات وإختبار ICDL بمركز تدريب علوم الحاسب الألي
محمد الطحاوي
أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية أن مركز تدريب علوم الحاسب الآلي والتكنولوجيا التابع لديوان عام المحافظة حائز على شهادة الأيزو 9001 لسنة 2001 وحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة تقييم مراكز التدريب برئاسة مجلس الوزراء - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والحاصل على ترخيص اختبارات الرخصة الدولية "ICDL".

وأشار الى ان المركز يقوم بالتدريب على جميع البرامج الخاصة بالحاسب الآلي والتدريب على البرامج المتخصصة "هندسة - جرافيك وتصميم –البرمجة"، ويمنح دورات "التنمية البشرية - الموارد البشرية - بنوك بورصة - تحكيم دولي" ويضم المركز نخبة من المدربين المتخصصين ذوي الكفاءة والخبرة ويقوم بإستقبال الطلبة والعاملين بالجامعة وجميع فئات المجتمع لإعدادهم وتدريبهم على الدورات بما يتناسب مع تخصصاتهم .

ومن جانبه أكد "أحمد يس" مدير المركز أنه خلال شهر مارس تم تنفيذ دورة تأهيل ICDL لـ7 متدربين وتنفيذ 3 جلسات اختبار "ICDL" لـ39 ممتحنا وتنفيذ دورة خاصة ICDL لمتدرب ويُعد المركز من أكبر المؤسسات التعليمية الحكومية في مجال الحاسب الآلي، مؤكدًا أن المتدرب يحصل على شهادة مختومة بشعار الجمهورية مع نهاية كل برنامج تدريبي.

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