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أخبار البلد

رئيس الطاقة الذرية: لا دخل لنا فى إغلاق المركز الإقليمى للنظائر المشعة

الأحد 08/أبريل/2018 - 01:19 م
رئيس هيئة الطاقة
رئيس هيئة الطاقة الذرية خلال حواره لصدى البلد
وفاء نور الدين
قال الدكتور عاطف عبد الحميد، رئيس هيئة الطاقة الذرية، إن قرار إغلاق المركز الإقليمى للنظائر المشعة ليس للهيئة دور فيه وإنما هو قرار دولة، وذلك يرجع لأسباب مادية لأنه يكلف الدولة مبالغ كبيرة، مؤكدا أنه لم يعد يقوم بدوره الفنى الذى أنشئ من أجله.

وعن مصير العاملين بالمركز، أوضح رئيس هيئة الطاقة الذرية خلال حواره لـ"صدى البلد"، أن عدد العاملين بالمركز 16 فقط منذ نشأته عام 1956، ولن يضاروا بسبب قرار الإغلاق، فسوف يتم صرف مكافأة كبيرة لهم، كما أن الهيئة مستعدة لاستقبالهم فى العمل لديها والهيئة خاطبت المركزى للمحاسبات فى هذا الشأن ولم يتم الرد حتى الآن.

وأضاف عبد الحميد أن المركز أنشئ بالقرار الجمهوري رقم 119 لسنة 1963 طبقا للاتفاق بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول العربية، وهو مركز يتمتع بشخصية قانونية مستقلة ذات طابع إقليمي، ونال إنشاؤه تأييدا من عدة دول عربية ساهمت في اتفاقيــة إنشائه، أما الآن فقد ضعف دوره بل لم يعد هناك تأييد لوجوده، لذلك تقرر إغلاقه.

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