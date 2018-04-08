خبير: بيان القوات المسلحة الـ18 يعكس استمرار فرض السيطرة على كافة الاتجاهات بسيناء.. فيديو

قال العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، إن بيان القوات المسلحة الـ 18 بشأن العملية الشاملة سيناء 2018 يشير إلى الإنجازات الكبيرة التي تقوم بها القوات على الأرض في سيناء وتعكس قرب انتهاء العملية بالقضاء على الإرهاب.



وأضاف "صابر"، في مداخلة هاتفية، لبرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc" صباح اليوم، الأحد، أن أهم ما جاء في البيان هو تدمير البنية التحتية للتنظيمات الإرهابية التي استقرت في شبه جزيرة سيناء منذ عام 2011.



ونوه خبير مكافحة الإرهاب الدولي إلى أن كل بيانات القوات المسلحة تشير إلى النجاح الكبير للعمليات وتحقيقها أهدافها واستمرار فرض السيطرة على أرض سيناء.



وأشار "صابر" إلى أن البيان يعكس استمرار فرض السيطرة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية مع ضبط المشتبه بهم وتقديمهم للفحص الأمني، كما يعكس استمرار فرض السيطرة على كافة الاتجاهات بسيناء.





