ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

كارثة .. استعمال الأواني الفخارية الملونة فى الطعام

الأحد 08/أبريل/2018 - 03:02 م
صدى البلد
رنا عصمت
ربما لا يخلو بيتا مصريا من آنية أو طبق من الفخار الصينى، أو كما يعرف اختصارا بـ"الصينى"، وقد جرت العادة على استخدام تلك الأوانى فى تقديم الطعام بعد إعداده، ولكن منذ فترة بدأت تظهر أوانى فخارية مضادة للحرارة، ويمكن إعداد الطعام بها.

ولكن حذر الدكتور خالد يوسف أخصائى التغذية علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، من استخدام هذا النوع من الأوانى الفخارية ،قائلًا:يفضل بعض الناس كما فى مصر استعمال آنية مصنوعة من الخزف فى طبخ بعض أطباق الطعام داخل فرن الغاز أو غيره، فهو يكسبها نكهة خاصة مستحبة.

وتصقل سطوح هذه الأوانى الفخارية حتى تصبح ناعمة الملمس، وقد توضع عليها زخارف زينة لجعلها جذابة المظهر مكونة من أصباغ كيماوية تحتوى على نسب مرتفعة من عنصر الرصاص وغيره، وهى ضارة بالصحة عندما تذوب وتلوث الطعام، كما يوجد عنصر الكادميوم السام فى المركبات الملونة بالأصباغ الصفراء والحمراء والبرتقالية المستخدمة فى تزيين الأوانى الخزفية رديئة الصنع، وتذكر التشريعات الصحية فى بعض دول العالم الحدود القصوى المسموح وجودها من العناصر السامة كالرصاص والكادميوم فى الأوانى الخزفية التى تستخدم فى عمليات الطبخ.

ترشيحاتنا

إليك أكثر من إطلالة للبنطلون الزيتي.. صور

إليسا تشعل الغيرة بين حسام حبيب وشيرين.. تعرف على السبب

المنشاوى: انتهاء 342 ألف شقة بالإسكان الاجتماعى فى 30 يونيو المقبل

الأمور المستعجلة: وقف تنفيذ حكم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات

وفاة طارق حسن رئيس تحرير الأهرام المسائي الأسبق

طارق حامد ينتقل إلى الأهلي مستخدما «ثغرة» في تعاقده مع الزمالك

مفتى الجمهورية يحسم الجدل حول حكم الاحتفال بشم النسيم.. فيديو

عباس شومان يتأخر عن وفد الأزهر بالكاتدرائية.. والإمام الأكبر يمازحه.. فيديو

مشروب يقوي الذاكرة ويقلل من الإصابة بالزهايمر

عامر يوجه رسالة " نارية " لـ عصام عبد الفتاح بشأن مباراة الأهلي و سموحة

الخارجية الروسية تصدر بيانا حول حقيقة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا

موت سيدة حنطت على قيد الحياة .. والسبب مفزع .. «صور»

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديانا كرزون بإطلالة غير تقليدية فى أحدث جلسة تصوير.. صور

هاشتاج #آمال_فهمي يتصدر «تويتر» ونشطاء التواصل الاجتماعي ينعونها.. صور

سقوط عصابة كولومبية تسرق الشقق والفيلات بالقاهرة الجديدة.. صور

ضبط فسيخ به «دود وحشرات» في حملة تموينية بالإسماعيلية

أفكار لملابس الجيم للمحجبات وغيرهن تشعرك بالراحة.. صور

فيديو

فريق "عمر جابر وبرادلي" يسقط بخماسية نظيفة في الدوري الأمريكي
أبو شقة: مجلس النواب الحالي أنجز ما لم ينجزه أي برلمان سابق.. فيديو
اختتام إجراء عمليات القسطرة التداخلية بحضور خبير ألمانى بمستشفى المنصورة الجامعى.. فيديو وصور
«519 تأشيرة حج نصيب المواطنين في حج الجمعيات بالغربية» يتصدر أخبار المحافظات.. فيديو
سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟