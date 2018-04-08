كارثة .. استعمال الأواني الفخارية الملونة فى الطعام

ربما لا يخلو بيتا مصريا من آنية أو طبق من الفخار الصينى، أو كما يعرف اختصارا بـ"الصينى"، وقد جرت العادة على استخدام تلك الأوانى فى تقديم الطعام بعد إعداده، ولكن منذ فترة بدأت تظهر أوانى فخارية مضادة للحرارة، ويمكن إعداد الطعام بها.



ولكن حذر الدكتور خالد يوسف أخصائى التغذية علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، من استخدام هذا النوع من الأوانى الفخارية ،قائلًا:يفضل بعض الناس كما فى مصر استعمال آنية مصنوعة من الخزف فى طبخ بعض أطباق الطعام داخل فرن الغاز أو غيره، فهو يكسبها نكهة خاصة مستحبة.



وتصقل سطوح هذه الأوانى الفخارية حتى تصبح ناعمة الملمس، وقد توضع عليها زخارف زينة لجعلها جذابة المظهر مكونة من أصباغ كيماوية تحتوى على نسب مرتفعة من عنصر الرصاص وغيره، وهى ضارة بالصحة عندما تذوب وتلوث الطعام، كما يوجد عنصر الكادميوم السام فى المركبات الملونة بالأصباغ الصفراء والحمراء والبرتقالية المستخدمة فى تزيين الأوانى الخزفية رديئة الصنع، وتذكر التشريعات الصحية فى بعض دول العالم الحدود القصوى المسموح وجودها من العناصر السامة كالرصاص والكادميوم فى الأوانى الخزفية التى تستخدم فى عمليات الطبخ.