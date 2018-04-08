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تكريم منه جلال ونرمين ماهر بمهرجان إيجى فاشون

الأحد 08/أبريل/2018 - 01:16 م
صدى البلد
أمل مجدى
ستقوم إدارة مهرجان إيجى فاشون للسحر والجمال بتكريم الفنانة الشابة "منه جلال" فى خلال حفل المهرجان الذى من المقرر إقامته يوم الأربعاء القادم بفندق الدقى.

صرح بذلك الإعلامى تامر الخطيب المنسق الإعلامى للمهرجان وقال :"ستقوم إدارة المهرجان أيضا بتكريم مجموعة من الفنانين منهم الفنانة مادلين طبر والفنانة علا رامى والفنانة نرمين ماهر والفنان محمد عبدالحافظ والمخرج مجدى أبوعميرة والفنانة ندى بهجت والفنان عمرو رمزى والفنانة إيناس النجار".

يذكر أن آخر أعمال "منه جلال" مسلسل رمضان كريم والذى عرض فى موسم رمضان الماضى وتنتظر منه جلال حاليا عرض مسلسل "السر" بطولة الفنان حسين فهمى والفنانة وفاء عامر والفنان نضال الشافعى ومجموعة أخرى من الفنانين.

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