شيطان المنوفية يقتل صديقه وخطيبته لمحاولة اعتداء جنسي .. والمحكمة تقضي بإعدامه

استعبده شيطانه وتملكه في بحر شهواته حتي أصبح فريسة لنزواته، يعيش فقط من أجل أن يرضي شهواته ونزواته البهيمية حتي وإن كان هذا علي حساب أقرب الناس له فإنه لا يمانع، بل أصبحت السلوكيات الخاطئة لديه أسلوب حياة يعيش عليها، ولا يمانع في عمل أي شيء لإرضاء نزواته حتي وإن كلفه الأمر للقتل وليس هذا فقط، بل وصل به الأمر لقتل صديق عمره ورفيق الطفولة، لإنه لا يبالي وغايته في النهاية إرضاء نفسه وتحقيق اماني شيطانه الذي استعاده فجعله شيطان يمشي علي الأرض ،



واقعة غريبة شهدتها محافظة المنوفية وبالتحديد في إحدى قري مركز قويسنا حيث تجرد شاب من مشاعر الإنسانية وقام بقتل صديق عمره وخطيبته وذلك لعدم موافقة صديقه باعتدائه الجنسي علي خطيبته.



بدأت الواقعة بعد اتفاق الشاي محمد سعيد مع صديقه فتحي الطوخي والذي يعمل صيادا علي الخروج معا للاحتفال بشم النسيم برفقة خطيبة الأول، واعدا متطلباتهم ليلا وجهزا طعامهم وشرابهم ومع بزوغ الفجر اتجه محمد تجاه منزل خطيبته نسمه 23 عاما وخرجت معه وعلي أول القرية كان في انتظارهم صديقه فتحي وخرجا معا لإحدي المنتزهات العامة.



ومضي اليوم كله بين مرح وضحك ولعب جوال اليوم وتناولا ما أعداه من طعام في يومهم، ومع اقتراب الليل وانصراف الاهالي المتواجدين في الحديقة قرر أيضا محمد العودة لمنازلهم ولكن صديقه اقترح عليه الذهاب لبحر مجاور للحديقة المتواجدين فيها لالتقاط الصور التذكارية هناك سويا وبالفعل اتجها لشاطئ البحر.



ولكن المنطقة كانت مريبة للشك والخوف فالشاطيء خال تماما ليس به أحد سواهم والليل اقبل بظلامه.



وهنا طلب محمد من أن صديقه أن يرحلوا من هذا المكان الموحش والمثير للريبة والقلق ولكن صديقه جلس يماطله بعض الوقت وبعد أن ضغط محمد عليه للانصراف إذا بصديقه يخرج مطواة كانت في طيات ملابسه ويهدده بأنه سوف يمارس الرذيلة مع خطيبته وهنا جن جنون محمد الذي وقع قتيلا بعد ذلك ومانع صديقه في طلبه وبدأت بينهم مشادة كلامية انتهت بمشاجرة وقع علي أثرها محمد قتيلا ببعض ضربات وجهها إليها صديقه بمطواته، وخوفا من افتضاح أمره توجه ناحية خطيبة صديقه المدعومة نسمة وحملها وقام بالقائها في المياه حتي سقطت غريقة هي الأخري.



قضت الدائرة الأولى جنايات بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية برئاسة المستشار الدكتور شوقى زكريا الصالحى، وبعضوية المستشار علاء سمير حسن، والمستشار أسامة عدس حكمها بالإعدام شنقا على فتحى سعيد الطوخى 32 عاما، وذلك لقيامه بقتل كلا من محمد عبد العزيز محمد، نسمة رجب عبد الله وذلك لرفض الأول قيام المتهم بمحاولة التعدى على المجنى عليها الثانية ” خطيبته “، جنسيا أثناء تواجده مع المجنى عليه الأول لقيامهما بالاحتفال بشم النسيم الماضى، حيث قام المتهم بقتل الأول خنقا بحبل أثناء محاولته الدفاع عن عنها، وعقب الانتهاء من قتل الأول وخوفا من افتضاح أمره وقيام المجنى عليها الثانية بإبلاغ الشرطة عن قام برميه فى المياه مع علمه بأنه لا تجيد السباحة حتى فارقت الحياة وحكمت المحكمة بحكمها المذكور سلفا.



كان اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من العثور على جثة كلا من محمد عبد العزيز محمد، نسمة رجب عبد الله ومقيم بمركز قويسنا، على الفور قرر اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، وتم وضح خطة محكمة بنودها وضع أكمنة على جميع المداخل وانتشار المخبرين السريين وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة، فتحى سعيد الطوخى 32 عاما صياد.

