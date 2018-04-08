بشرى برفقة الممثل العالمي "باتريك ديمبسي"

شاركت الفنانة بشرى جمهورها بنشر صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تظهر فيها بصحبة الممثل العالمي "باتريك ديمبسي"، أثناء تواجدها في مدينة "كان" الفرنسية.



وكتيت على الصورة، أنه يرسل تحياته لجميع معجبيه العرب والمصريين.



يذكر أن آخر أعمال بشرى كان مسلسل "الطوفان" وحققت من خلاله نجاحا كبيرا وردود أفعال إيجابية قوية، وشارك في بطولته كل من فتحي عبد الوهاب، وأحمد زاهر، وروجينا، وأحمد بدير، ووفاء عامر، وعبير صبري، وآيتن عامر، وهنا شيحة، ومحمد عادل، وبشرى، ونادية رشاد، ورامي وحيد.