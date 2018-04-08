ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

بشرى برفقة الممثل العالمي "باتريك ديمبسي"

الأحد 08/أبريل/2018 - 01:19 م
صدى البلد
شيرى نبيل
شاركت الفنانة بشرى جمهورها بنشر صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تظهر فيها بصحبة الممثل العالمي "باتريك ديمبسي"، أثناء تواجدها في مدينة "كان" الفرنسية.

وكتيت على الصورة، أنه يرسل تحياته لجميع معجبيه العرب والمصريين.

يذكر أن آخر أعمال بشرى كان مسلسل "الطوفان" وحققت من خلاله نجاحا كبيرا وردود أفعال إيجابية قوية، وشارك في بطولته كل من فتحي عبد الوهاب، وأحمد زاهر، وروجينا، وأحمد بدير، ووفاء عامر، وعبير صبري، وآيتن عامر، وهنا شيحة، ومحمد عادل، وبشرى، ونادية رشاد، ورامي وحيد.
بشرى برفقة الممثل العالمي "باتريك ديمبسي"

ترشيحاتنا

تعرف على تعليق "المساكني" نجم تونس بعد غيابه عن مونديال روسيا

شاهد.. مغامرة مميتة لرجل يقفز من أعلى قطار مسرع في المياه

شاهد.. أول ظهور لشقيقة شيرين في حفل زفافها

وفاة طارق حسن رئيس تحرير الأهرام المسائي الأسبق

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على كافة أنحاء الجمهورية

شوبير يوجه رسالة «نارية» للإعلام الرياضي بشأن إذاعة مباريات مونديال 2018.. فيديو

وفاة لاعب فريق "يد" الزمالك في حادث سيارة

ارتفاع حصيلة ضحايا حريق برج ترامب إلى قتيل و6 مصابين

إنفوجراف.. القائمة النهائية لمسلسلات رمضان 2018

سعر الدولار في البنوك اليوم

تعديل موعد مباراة الأهلي والداخلية في كأس مصر

صدمة تونسية مدوية بعد إصابة "المساكنى "وغيابه عن كأس العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفكار لملابس الجيم للمحجبات وغيرهن تشعرك بالراحة.. صور

إليك أكثر من إطلالة للبنطلون الزيتي.. صور

إنفوجراف.. القائمة النهائية لمسلسلات رمضان 2018

بعد عقد قرانها على «حسام حبيب».. شاهد أجمل فساتين شيرين عبدالوهاب

شاهد.. إطلالة مميزة لأروى في أحدث جلسة تصوير

فيديو

أبو شقة: مجلس النواب الحالي أنجز ما لم ينجزه أي برلمان سابق.. فيديو
اختتام إجراء عمليات القسطرة التداخلية بحضور خبير ألمانى بمستشفى المنصورة الجامعى.. فيديو وصور
«519 تأشيرة حج نصيب المواطنين في حج الجمعيات بالغربية» يتصدر أخبار المحافظات.. فيديو
سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو
أقدم فسخاني بمصر":"ملوك الملوحة من 90 سنة .. وأسعارنا حكاية ".. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟