ختام فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.. اليوم

تختتم فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، اليوم الأحد، بحفل ضخم، بأحد القاعات الكبرى بمدينة شرم الشيخ.



ومن المقرر أن يتم توزيع الجوائز على العروض الفائزة، خلال الحفل، بجانب تكريم عدد من النجوم المسرحيين مثل "سيد رجب، محمد ممدوح، حمدي الميرغني، مروة عبد المنعم، محسن رزق.



يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي يقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ويرأس المهرجان شرفيًا سيدة المسرح العربي القديرة سميحة أيوب، وتديره الفنانة وفاء الحكيم، وتديره تنفيذيًا الدكتورة إنجي البستاوي.