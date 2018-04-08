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8 أسباب تجعلك تتناول الفسيخ مع هذه الأصناف

الأحد 08/أبريل/2018 - 01:15 م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
بمناسبة الاحتفال بشم النسيم غدا فقد اعتاد المصريون تناول الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة فى هذا اليوم.

ففى إطار هذا السياق أكد الدكتور " خالد المنصورى " أخصائى التغذية على 8 أسباب تجعلك تتناول الفسيخ وللاستفادة من فوائده عليك وضع هذه الأصناف بجانبه، وهى كالتالى:

-يعتبر الفسيخ من الأطعمة الفاتحة للشهية.

-الفسيخ مفيد جدا للبشرة بصفة خاصة والجهاز الهضمي بصفة عامة بسبب احتوائه على كمية كبيرة من الملح والتي تزيد من رغبة الإنسان في شرب المياه التي تنظف المعدة والكلى والكبد وتعيد جمال البشرة.

-يحتوي على مضادات الأكسدة المهمة جدا لجسم الإنسان والتي تحميه من الأمراض.

-يعطى الجسم احتياجاته اليومية من البروتين.

-الفسيخ يعالج الإمساك واضطرابات الجهاز الهضمى.

-يعد الفسيخ علاج جيد لنزلات البرد والأنفلوانزا.

-تقوية الأوعية الدموية والشرايين والقلب.

-يساعد في الحماية من الإصابة بتخثر الدم وتجلطه.

وأضاف "منصور" أن للاستفادة أكثر من تناول الفسيخ علينا وضع هذه الأصناف بجانبه:
لابد من الخس والبصل الأخضر والليمون مع ضرورة تنظيفه جيدا بالليمون وخل التفاح، لأن ذلك يجعل الوسط حامضي وبالتالى لا يمكن أن تعيش فيه البكتيريا الضارة، بالإضافة إلى ضرورة شرائه من مصادر موثوقة، وأن تكون الأسماك متماسكة وقوية ذات رائحة نفاذة معتادة.

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