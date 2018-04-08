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فن

شاهد.. حفل زياد برجي وحسين الديك بمناسبة عيد الربيع بشرم الشيخ

الأحد 08/أبريل/2018 - 01:22 م
شروق إبراهيم
أحيا النجم اللبناني" زياد برجي" والنجم السوري "حسين الديك" حفلتهما بمناسبة أعياد الربيع، بمدينة شرم الشيخ.

وقد أحيا "برجي" أولى فقرات الحفل، حيث صعد الى خشبة المسرح وحيا جمهوره، ثم قدم "زياد" عدد من اغانيه المميزة من بينها: "حبيبي وينه" و"بلحظة"، واختتم حفله باغنيته الرائعة "شو حلو" التي رقص على انغامها الحضور.

وصعد النجم السوري "حسين الديك" الى خشبة المسرح ليحيي ثانى فقرات الحفل، حيث قدم عدد من أغانيه المميزة التي تراقص عليها الحضور، وحرص على الرقص على أنغام الدبكة السورية.

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