شوبير يوجه رسالة «نارية» للإعلام الرياضي بشأن إذاعة مباريات مونديال 2018.. فيديو

طالب أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق والإعلامي والمحلل الرياضي الحالي، الإعلام الرياضي بالكف عن الحديث عن كواليس مفاوضات إذاعة مباريات المنتخب المصري بمونديال روسيا 2018 على التليفزيون المصري.



وأكد شوبير، في برنامجه "وي مع شوبير" عبر أثير "دي ار ان"، أن الإعلام يكشف عن أخبار متضاربة حول نتائج المفاوضات، مشددا على أن المفاوضات مازالت مستمرة وفي طريقها للنجاح.



وقال: "حتى في حال فشل المفاوضات، فإن الاتحاد المصري لكرة القدم بذل جهودا كبيرة من أجل إسعاد الجماهير المصرية"، مضيفا أن الاتحاد يحارب "غول" يستخدم جميع إمكانياته في هذا الشأن.