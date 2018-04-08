تدريب قوي لمستبعدي الأهلي عن مباراة سموحة

قاد طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي الأهلي، مران اللاعبين الذين لم تشملهم قائمة الفريق التي تخوض اليوم مواجهة سموحة في الدوري العام التي تقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية.



وشارك في المران جميع اللاعبين الغائبين عن مواجهة اليوم بإستثناء أحمد فتحي الذي حصل على راحة 48 ساعة، على أن ينتظم في التدريبات بعد غد الثلاثاء.



فيما واصل سعد سمير وعلي معلول وباسم علي تدريباتهم التأهيلية، كما تحسنت حالة وليد أزارو وبات جاهزا للمشاركة في المران الجماعي يوم الثلاثاء.

