ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

تدريب قوي لمستبعدي الأهلي عن مباراة سموحة

الأحد 08/أبريل/2018 - 01:17 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
قاد طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي الأهلي، مران اللاعبين الذين لم تشملهم قائمة الفريق التي تخوض اليوم مواجهة سموحة في الدوري العام التي تقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وشارك في المران جميع اللاعبين الغائبين عن مواجهة اليوم بإستثناء أحمد فتحي الذي حصل على راحة 48 ساعة، على أن ينتظم في التدريبات بعد غد الثلاثاء.

فيما واصل سعد سمير وعلي معلول وباسم علي تدريباتهم التأهيلية، كما تحسنت حالة وليد أزارو وبات جاهزا للمشاركة في المران الجماعي يوم الثلاثاء.

ترشيحاتنا

سعر الدولار في البنوك اليوم

فيفا يخطر الزمالك بسرعة سداد مستحقات فيريرا ومساعديه

شوبير : أزمة الزمالك ستكشف مفاجآت غير متوقعة

تعرف على موعد مباراة الزمالك والمقاصة بالدوري والقنوات الناقلة لها

تعرف على مكونات وجبات المصريين القدماء فى أعياد الربيع.. فيديو

الأوقاف: 3000 جنيه لإمامة المصلين في التراويح بالمساجد الكبرى

عدم جواز الاستئناف على حفظ التحقيقات في "تزوير انتخابات الرئاسة" لصالح مرسي

الجاسوس الروسي يستعيد وعيه ويزيح الستار عن حقيقة محاولة اغتياله قريبًا.. وابنة شقيق سكريبال توجه رسالة لرئيسة وزراء بريطانيا وتتحدث عن علاقتها بالكرملين ورأيها في بوتين

تعديل موعد مباراة الأهلي والداخلية في كأس مصر

بيان مهم من القوات المسلحة بعد قليل

إيهاب جلال يستقر على ملامح تشكيل الزمالك أمام المقاصة

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة بالدوري الممتاز

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفكار لملابس الجيم للمحجبات وغيرهن تشعرك بالراحة.. صور

إليك أكثر من إطلالة للبنطلون الزيتي.. صور

إنفوجراف.. القائمة النهائية لمسلسلات رمضان 2018

بعد عقد قرانها على «حسام حبيب».. شاهد أجمل فساتين شيرين عبدالوهاب

شاهد.. إطلالة مميزة لأروى في أحدث جلسة تصوير

فيديو

أبو شقة: مجلس النواب الحالي أنجز ما لم ينجزه أي برلمان سابق.. فيديو
اختتام إجراء عمليات القسطرة التداخلية بحضور خبير ألمانى بمستشفى المنصورة الجامعى.. فيديو وصور
«519 تأشيرة حج نصيب المواطنين في حج الجمعيات بالغربية» يتصدر أخبار المحافظات.. فيديو
سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو
أقدم فسخاني بمصر":"ملوك الملوحة من 90 سنة .. وأسعارنا حكاية ".. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟