الشيخ: العلامة التجارية مهمة للترويج السياحي في مصر

قال زين الشيخ، مستشار مصر السياحي السابق في اليابان، إن تصميم علامة تجارية للمنتج السياحي المصري تستخدم طوال العام للترويج لمختلف أنواع السياحة، خطوة إيجابية كان لابد منها، لافتا إلى أنها بمثابة شعار أو علامة لتميز المنتج السياحي المصري عن غيره.



وأوضح "الشيخ"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الخطوة تسير على درب وزارة السياحة في ترويج وتسويق المنتج السياحي في مصر لما يدره من عوائد اقتصادية مجزية، مشيرا إلى ضرورة عدم إيلاء النصيب الأكبر من الترويج للعلامة التجارية فقط، ولكن الاهتمام أيضا بترويج المنتج إعلاميا عن طريق الدعاية والإعلان، فضلا عن تحسين مستوى الخدمة.



وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، في وقت سابق أنها خلال لقائها الرئيس عبد الفتاح السيسي السبت الماضي تحدثا قرابة 4 ساعات عن ترويج المنتج السياحى المصرى، وعرضت كيفية عمل علامة للمنتج السياحى المصرى تستخدم طوال العام لمختلف أنواع السياحة.