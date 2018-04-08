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«البيئة»: أنشطة توعوية لرفع الوعي البيئي لدى كافة شرائح المجتمع

الأحد 08/أبريل/2018 - 01:21 م
محمد شهاب - الرئيس
محمد شهاب - الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة
حنان توفيق
قال الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة محمد شهاب عبد الوهاب إن إدارة التوعية الطلابية بالإدارة العامة للثقافة والتوعية البيئية قامت بتنفيذ أسبوع بيئي تضمن العديد من الأنشطة المتنوعة، وذلك استكمالا للدور الهام والفعال الذي يقوم به الجهاز لرفع الوعي البيئي لدي كافة فئات وشرائح المجتمع. 

وأضاف "شهاب" - في تصريحات اليوم الأحد أنه تم عقد مجموعة من الندوات بعدد من المدارس بمناطق "المعصرة، حدائق القبة، بولاق، المقطم، 6 أكتوبر وحلوان"؛ وذلك استكمالا لخطة التوعية البيئية بالمدارس وبالتنسيق مع موجهي التربية البيئية والسكانية بالإدارات التعليمية المختلفة.

وأوضح أن الندوات تناولت عددا من الموضوعات البيئية الهامة كترشيد الاستهلاك في المياه والطاقة وكيفية الاستفادة من المخلفات عن طريق تدويرها، كما تم تنفيذ أعمال فنية باستخدام المخلفات، كما تضمنت الندوات بالمدارس موضوعات حول كيفية التغلب على المشكلات البيئية الناتجة عن السلوكيات الخاطئة للإنسان.

وأشار إلى مشاركة إدارة التوعية الطلابية بالتعاون مع وحدة الشباب بالوزارة بالملتقى البيئي الأول الذي أقامته كلية الزراعة بجامعة عين شمس بحضور الدكتور أحمد جلال عميد الكلية والدكتورة هند دياب منسق الملتقى، وتم خلاله تقديم محاضرة بعنوان "الأخلاق البيئية وترشيد الاستهلاك"؛ لحث الطلاب على الاهتمام بالمشكلات البيئية والعمل على تغيير السلوكيات الخاطئة التي تضر البيئة بحضور حوالي 250 طالبا وطالبة، وذلك على هامش الاحتفال بساعة الأرض وتضمن الملتقى تنفيذ مسابقات بيئية وتوزيع الجوائز على الفائزين.

ولفت إلى أن إدارة التوعية الجماهيرية قامت بتنفيذ ورشة عمل بمركز شباب الحوامدية تناولت موضوعات حول ماهية التنوع البيولوجي وأهمية الحفاظ عليه، بالإضافة إلى موضوعات حول أثر التقدم التكنولوجي على البيئة وتعريف المشاركين بكيفية الحفاظ على البيئة واتباع سلوكيات بيئية سليمة.

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