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حوادث

27 مايو.. الحكم فى دعوى حل جمعية دروب للفنون

الأحد 08/أبريل/2018 - 01:24 م
مجلس الدولة - صورة
مجلس الدولة - صورة أرشيفية
محمد على
قرّرت محكمة القضاء الإداري، حجز دعوى وزير التضامن لحل جمعية دروب للفنون للحكم بجلسة 27 مايو.

حملت الدعوى رقم 23103 لسنة 72 قضائية وطالبت بحل الجمعية لوجود مخالفات تتعارض مع أحكام القانون رقم 70 لسنة 2017.

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