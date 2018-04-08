مساعد الوزير للمرور يتفقد الطرق استعدادًا لشم النسيم.. صور

تفقد اللواء عصمت الاشقر مدير الادارة العامة للمرور، الخدمات المرورية المتواجدة على مدار 24 ساعة، استعدادا لاحتفالات أعياد الربيع، منها طرق العين السخنة والسويس، والمرور على خدمات ادارة مرور السويس، للتأكد من جدية الخدمات والتواجد الجدي على الطرق.



جاء ذالك خلال توجهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، تحت إشراف اللواء علاء الدجوي مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.



كما تهيب الإدارة العامة للمرور مرتادي الطرق الالتزام بتعليمات رجال المرور، حفاظا على سلامتهم.