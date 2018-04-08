فرصة حياة جديدة للجاسوس الروسي وابنته بإعادة توطينهما في أمريكا

كشفت صحيفة "مترو" البريطانية عن أن الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته جوليا من الممكن أن تتاح لهما فرصة حياة جديدة في الولايات المتحدة بعد تماثلهما للشفاء.



وكشفت الصحيفة البريطانية في تقرير نشرته اليوم، الأحد، عن الموطن الآمن للجاسوس الروسي وابنته جوليا بعد تعافيهما من الإصابات التي تعرضا لها في الهجوم بغاز الأعصاب في ساليسبري، ويلتشاير، الشهر الماضي.



ووفقًا لصحيفة "صنداي تايمز"، فإن بريطانيا تفكر في تقديم هويات جديدة للجاسوس الروسي في الولايات المتحدة؛ لمنعها من محاولات الاغتيال في المستقبل.



ويقال إن مسئولي الاستخبارات البريطانية عقدوا محادثات مع نظرائهم في وكالة المخابرات المركزية الامريكية حول إعادة توطين آل سكريبال في أعقاب الهجوم.



وقال مصدر استخباراتي مطلع على المفاوضات للصحيفة: «سيتم منحهم هويات جديدة».



ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن المكان الواضح لإعادة توطينهم هو أمريكا؛ باعتباره أكثر أمنا لهما وتقل احتمالات قتلهما هناك، ومن الأسهل حمايتهما هناك بهوية جديدة.



وأضاف المصدر الاستخباراتي أن هناك مفاضلة لإعادة توطينهم في دولة من خمس؛ لأن حالتهم ستترتب عليها آثار أمنية كبيرة، وهي بريطانيا، والولايات المتحدة ، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا.



ولم تعلق وزارة الخارجية البريطانية على الفور على التقرير.



ويبقى كل من سكريبال وابنته في المستشفى بعد تعرضهما للتسمم بغاز الأعصاب، ولكن جوليا تماثلت للتعافي بينما لم يعد والدها في حالة حرجة.