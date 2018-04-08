ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

فرصة حياة جديدة للجاسوس الروسي وابنته بإعادة توطينهما في أمريكا

الأحد 08/أبريل/2018 - 01:21 م
الجاسوس الروسي سيرجي
الجاسوس الروسي سيرجي سكاريبال وابنته يوليا
على صالح
كشفت صحيفة "مترو" البريطانية عن أن الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته جوليا من الممكن أن تتاح لهما فرصة حياة جديدة في الولايات المتحدة بعد تماثلهما للشفاء.

وكشفت الصحيفة البريطانية في تقرير نشرته اليوم، الأحد، عن الموطن الآمن للجاسوس الروسي وابنته جوليا بعد تعافيهما من الإصابات التي تعرضا لها في الهجوم بغاز الأعصاب في ساليسبري، ويلتشاير، الشهر الماضي.

ووفقًا لصحيفة "صنداي تايمز"، فإن بريطانيا تفكر في تقديم هويات جديدة للجاسوس الروسي في الولايات المتحدة؛ لمنعها من محاولات الاغتيال في المستقبل.

ويقال إن مسئولي الاستخبارات البريطانية عقدوا محادثات مع نظرائهم في وكالة المخابرات المركزية الامريكية حول إعادة توطين آل سكريبال في أعقاب الهجوم.

وقال مصدر استخباراتي مطلع على المفاوضات للصحيفة: «سيتم منحهم هويات جديدة».

ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن المكان الواضح لإعادة توطينهم هو أمريكا؛ باعتباره أكثر أمنا لهما وتقل احتمالات قتلهما هناك، ومن الأسهل حمايتهما هناك بهوية جديدة.

وأضاف المصدر الاستخباراتي أن هناك مفاضلة لإعادة توطينهم في دولة من خمس؛ لأن حالتهم ستترتب عليها آثار أمنية كبيرة، وهي بريطانيا، والولايات المتحدة ، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا.

ولم تعلق وزارة الخارجية البريطانية على الفور على التقرير.

ويبقى كل من سكريبال وابنته في المستشفى بعد تعرضهما للتسمم بغاز الأعصاب، ولكن جوليا تماثلت للتعافي بينما لم يعد والدها في حالة حرجة.

ترشيحاتنا

طلب إحاطة بالبرلمان حول ارتفاع أسعار الأبلكاش والأخشاب بشكل جنوني

شوبير يوجه رسالة «نارية» للإعلام الرياضي بشأن إذاعة مباريات مونديال 2018.. فيديو

جلسة في البرلمان البريطاني حول تحديات ونجاحات مصر

شاهد.. مغامرة مميتة لرجل يقفز من أعلى قطار مسرع في المياه

مشروب لا غنى عنه بعد الرنجة والفسيخ

قناص إسرائيلي يستهدف «فتاة» لوّحت بعلم فلسطين.. فيديو

تعديل موعد مباراة الأهلي والداخلية في كأس مصر

"شوبير" يكشف عن تفاصيل رحلة "الخطيب" العلاجية

البدوي يكشف لـ"صدى البلد" عن مصيره داخل الوفد بعد تقديمه استقالته من رئاسة الحزب

تعرف على تعليق "المساكني" نجم تونس بعد غيابه عن مونديال روسيا

وفاة طارق حسن رئيس تحرير الأهرام المسائي الأسبق

«أبوشقة» يوجه رسالة لـ «البدوي» قبل تقديم استقالته من رئاسة «الوفد»

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفكار لملابس الجيم للمحجبات وغيرهن تشعرك بالراحة.. صور

إليك أكثر من إطلالة للبنطلون الزيتي.. صور

إنفوجراف.. القائمة النهائية لمسلسلات رمضان 2018

بعد عقد قرانها على «حسام حبيب».. شاهد أجمل فساتين شيرين عبدالوهاب

شاهد.. إطلالة مميزة لأروى في أحدث جلسة تصوير

فيديو

أبو شقة: مجلس النواب الحالي أنجز ما لم ينجزه أي برلمان سابق.. فيديو
اختتام إجراء عمليات القسطرة التداخلية بحضور خبير ألمانى بمستشفى المنصورة الجامعى.. فيديو وصور
«519 تأشيرة حج نصيب المواطنين في حج الجمعيات بالغربية» يتصدر أخبار المحافظات.. فيديو
سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو
أقدم فسخاني بمصر":"ملوك الملوحة من 90 سنة .. وأسعارنا حكاية ".. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟