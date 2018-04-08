سبورتنج بديلا للنجم الساحلي في البطولة الأفريقية لكرة اليد

قرر مسئولو الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، برئاسة البنيني منصور أريمو، الموافقة على الطلب المقدم من نادي سبورتنج السكندري، للمشاركة في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكئوس، المقرر إقامتها بالنادي الأهلي خلال الفترة من 13 وحتى 23 أبريل الجاري.



جاء طلب الفريق السكندري بعد اعتذار النجم الساحلي التونسي عن المشاركة في البطولة القارية بسبب أزمة مالية.



وسيحل سبورتنج في المجموعة الثانية والتي تضم كلًا من "فاب الكاميروني - انتر كلوب الكاميروني - النصر الليبي".



