ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

سبورتنج بديلا للنجم الساحلي في البطولة الأفريقية لكرة اليد

الأحد 08/أبريل/2018 - 01:16 م
كرة اليد
كرة اليد
عمرو الحلوانى
قرر مسئولو الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، برئاسة البنيني منصور أريمو، الموافقة على الطلب المقدم من نادي سبورتنج السكندري، للمشاركة في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكئوس، المقرر إقامتها بالنادي الأهلي خلال الفترة من 13 وحتى 23 أبريل الجاري.

جاء طلب الفريق السكندري بعد اعتذار النجم الساحلي التونسي عن المشاركة في البطولة القارية بسبب أزمة مالية.

وسيحل سبورتنج في المجموعة الثانية والتي تضم كلًا من "فاب الكاميروني - انتر كلوب الكاميروني - النصر الليبي".

ترشيحاتنا

وفاة الإعلامية آمال فهمي عن عمر يناهز 92 عاماً

إليسا تشعل الغيرة بين حسام حبيب وشيرين.. تعرف على السبب

تعرف على قائمة مصر المقاصة لمواجهة الزمالك في الدوري الممتاز

إنفوجراف.. القائمة النهائية لمسلسلات رمضان 2018

«أبوشقة» يوجه رسالة لـ «البدوي» قبل تقديم استقالته من رئاسة «الوفد»

قناص إسرائيلي يستهدف «فتاة» لوّحت بعلم فلسطين.. فيديو

أسطورة ليفربول يحذر من الاعتماد الكامل على محمد صلاح

إيهاب جلال يستقر على ملامح تشكيل الزمالك أمام المقاصة

شاهد..تفاصيل "ليلة عمر" شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. رقصت مع بناتها على "لأ لأ" وارتدت فستانين.. وغنّا "يا حبيبى"

شاهد.. إطلالة مميزة لأروى في أحدث جلسة تصوير

14 معلومة في بيان القوات المسلحة الخاص بالعملية العسكرية «سيناء 2018» .. فيديو

طارق حامد ينتقل إلى الأهلي مستخدما «ثغرة» في تعاقده مع الزمالك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفكار لملابس الجيم للمحجبات وغيرهن تشعرك بالراحة.. صور

إليك أكثر من إطلالة للبنطلون الزيتي.. صور

إنفوجراف.. القائمة النهائية لمسلسلات رمضان 2018

بعد عقد قرانها على «حسام حبيب».. شاهد أجمل فساتين شيرين عبدالوهاب

شاهد.. إطلالة مميزة لأروى في أحدث جلسة تصوير

فيديو

أبو شقة: مجلس النواب الحالي أنجز ما لم ينجزه أي برلمان سابق.. فيديو
اختتام إجراء عمليات القسطرة التداخلية بحضور خبير ألمانى بمستشفى المنصورة الجامعى.. فيديو وصور
«519 تأشيرة حج نصيب المواطنين في حج الجمعيات بالغربية» يتصدر أخبار المحافظات.. فيديو
سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو
أقدم فسخاني بمصر":"ملوك الملوحة من 90 سنة .. وأسعارنا حكاية ".. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟