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«مرصد الأزهر» يشيد بجهود الشرطة في سرعة اكتشافها لمنفذ حادث «مونستر»

الأحد 08/أبريل/2018 - 01:18 م
صدى البلد
محمد شحتة
حدّدت الشرطة الألمانية هوية شخصين قُتلا في حادث دهس شاحنة صغيرة لحشد في مدينة مونستر غرب ألمانيا والذي قد وقع أمس السبت 7/4/2018. 

بينت الشرطة ومكتب الادعاء العام بولاية شمال الراين فستفاليا الألمانية أن الضحيتين في هذا الحادث، هما امرأة تبلغ من العمر 51 عامًا ورجل يبلغ من العمر 65 عامًا. وأكد بيان مشترك للشرطة والإدعاء بأن الرجل المشتبه في ارتكابه الحادث أطلق النار على نفسه في السيارة. 

وقال المدعي العام في الولاية السيد "مارتن بوتزينهارت" إن التحقيقات الأولية أكدت للسلطات أن المشتبه به هو رجل يبلغ من العمر 48 عامًا من مدينة مونستر. ولم تتبين حتى الآن أي دوافع وراء ارتكابه الحادث. وأضاف بوتزينهارت أن "المحققين يحققون في القضية من جميع الزوايا الممكنة".

واستبعدت الشرطة مبدئيًا وجود خلفية إرهابية وراء الحادث، وأفادت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ.) بأن من المحتمل أن يكون الجاني فاعلا منفردا، وهو ألماني الجنسية، يعاني اضطرابات نفسية.

وذكرت تقارير إعلامية ألمانية ضمنها موقع"شبيجل" بأن سائق السيارة كان يعاني من إضطرابات نفسية وليست له علاقة بأي من التيارات المتطرفة. كما أفادت قناة التلفزيون العامة "ZDF" أن منفذ الحادث كان قد حاول الانتحار مؤخرًا، كما بينت بعض التقارير أن الفاعل معروف لدى الشرطة بميله بشكل بسيط إلى الجريمة.

وأشاد مرصد الأزهر بجهود الشرطة في سرعة اكتشافها لمنفذ الحادث وإعلان هويته للجمهور، خصوصًا أن هيئة الأمن القومي الألمانية قد حذرت مؤخرًا من عمليات الذئاب المنفردة التي تتشابه إلى حد كبير مع هذا الحادث، وهي عمليات يصعب التنبؤ بها أو إيقاف خطرها، لكن إعلان الشرطة عن منفذ الحادث بهذه السرعة وبيان أنه لا علاقة له بالتيارات المتطرفة سواء إسلامية أو غيرها، قد أوضح الأمر سريعًا، ومنع حالة من اللغط، خصوصًا أن هذه الولاية يعيش بها النسبة الأكبر من المسلمين داخل ألمانيا.

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