وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس وجميع الكنائس والطوائف بعيد القيامة.. صور

هنَّأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بعيد القيامة، في صحبة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر ، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ، والدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف ، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر ، والشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف ، ولفيف من علماء الأزهر والأوقاف.



