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فكر دينى

وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس وجميع الكنائس والطوائف بعيد القيامة.. صور

الأحد 08/أبريل/2018 - 01:25 م
صدى البلد
عمرو مصطفى
هنَّأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بعيد القيامة، في صحبة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر ، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ، والدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف ، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر ، والشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف ، ولفيف من علماء الأزهر والأوقاف. 

كما أوفد مندوبين عن الوزارة لتهنئة جميع الكنائس والطوائف المسيحية بعيد القيامة، مؤكدًا أن مصر تعد أنموذجًا فريدًا في الوحدة الوطنية، وترسيخ أسس العيش المشترك، والإيمان بالمواطنة المتكافئة في الحقوق والواجبات، فمصر لنا جميعًا وبنا جميعًا، ونسعى من خلال هذا النموذج لترسيخ السلام العالمي.
وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس وجميع الكنائس والطوائف بعيد القيامة.. صور
وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس وجميع الكنائس والطوائف بعيد القيامة.. صور
وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس وجميع الكنائس والطوائف بعيد القيامة.. صور
وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس وجميع الكنائس والطوائف بعيد القيامة.. صور
وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس وجميع الكنائس والطوائف بعيد القيامة.. صور
وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس وجميع الكنائس والطوائف بعيد القيامة.. صور
وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس وجميع الكنائس والطوائف بعيد القيامة.. صور
وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس وجميع الكنائس والطوائف بعيد القيامة.. صور
وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس وجميع الكنائس والطوائف بعيد القيامة.. صور
وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس وجميع الكنائس والطوائف بعيد القيامة.. صور

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