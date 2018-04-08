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رياضة

الأهلي يبحث عن فوزه الخامس على التوالي أمام سموحة

الأحد 08/أبريل/2018 - 01:24 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع سموحة في الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم، الأحد، على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ 31 من مسابقة الدوري.

ويبحث الأهلي في مباراة اليوم عن فوزه الخامس على التوالي أمام سموحة خلال مواجهات الفريقين في مسابقة الدوري.

تاريخ مواجهات الأهلي مع سموحة في مسابقة الدوري يشير إلى تفوق أحمر، حيث تقابل الفريقان 15 قبل ذلك، وتمكن الأهلي من الفوز في 8 مواجهات، بينما فاز الفريق السكندري مرتين وحسم التعادل خمس مواجهات.

أحرز الأهلي في شباك سموحة خلال مواجهات الفريقين بالدوري 25 هدفًا، بينما استقبلت الشباك الحمراء 15 هدفًا فقط.

التقى الأهلي مع سموحة مرة واحدة في الموسم الحالي، وكان ذلك في الدور الأول من مسابقة الدوري، وانتهت المواجهة بفوز الأحمر بنتيجة 2-1، وأحرز هدفي الفريق عبدالله السعيد وإسلام محارب.

ويعد الفوز بنتيجة 4-2 هو الأكبر للأهلي على فريق سموحة في مسابقة الدوري، وتحقق ذلك في الدور الثاني بموسم 2016 – 2017.

وأحرز أهداف الفريق صالح جمعة (هدفين) ورامي ربيعة ومؤمن زكريا.

ويدخل الأهلي لقاء اليوم بقائمة تضم ٢٢ لاعبا هم: محمد الشناوي، علي لطفي، رمضان مصطفي، محمد هاني، أيمن اشرف، محمد نجيب، صبري رحيل، محمود الجزار، كريم نيدفيد، حسام عاشور، أكرم توفيق، هشام محمد، وليد سليمان، حسام غالي، مروان محسن، أحمد ياسر ريان، جونيور أجايي، ميدو جابر، أحمد حمدي، إسلام محارب، محمد شريف، وأحمد حمودي.

يذكر أن الأهلي يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 78 نقطة وحسم لقب المسابقة رسميا لصالحه للمرة الـ 40، بينما سموحة في المركز الخامس برصيد 46 نقطة.

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