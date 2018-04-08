«الفكر العربي» تُطلق تقريرها السنوي العاشر للتنمية الثقافية غدًا

تُطلق مؤسّسة الفكر العربي غدًا الإثنين التقرير العربيّ العاشر للتنمية الثقافيّة، الذي يصدر هذه السنة تحت عنوان "الابتكار أو الاندثار- البحث العلميّ العربيّ: واقعه وتحدّياته وآفاقه"، وذلك في حفل خاص يُقام في دبي بحضور نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة في الإمارات.



كما تنظم مؤسّسة الفكر العربي مؤتمرها السنوي السادس عشر "فكر"، الذي يُعقد تحت رعـاية الشيـخ محمـد بـن راشـد آل مكتـوم، نـائب رئيـس دولـة الإمـارات العـربية المتّحـدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، تحت عنوان "تداعيات الفوضى وتحدّيات صناعة الاستقرار"، وذلك في الفترة بين 10 و 12 أبريل 2018 فـي دبي.



يبدأ المؤتمر بحفل افتتاحٍ رسميّ عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا، تليه جلسة افتتاحية تهدف إلى رسم إطار عام لواقع الفوضى وتداعياتها وسُبُل صناعة الاستقرار على مستوى المنطقة.



وتُعقد خلال المؤتمر ثلاث جلسات عامّة تتمحور حول "دور القوى الدولية"، و"دور المنظّمات الإقليمية والدولية في صناعة الاستقرار"، و"سُبُل صناعة الاستقرار". كما ستُعقد مجموعتان من الجلسات المتخصّصة المتزامنة تتمحور الأولى حول "الفوضى: جذورها وأسبابها ومظاهرها ونتائجها"، والثانية حول "صناعة الاستقرار: مساهمات القطاعات المؤثّرة".



وفي اليوم الأخير تُعقد ندوة حول أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار في الدول العربية، وإسهامها في التنمية الشاملة والمستدامة وصناعة الاستقرار. ويُختتم المؤتمر بجلسة تحت عنوان: "نحو إنسان عربي جديد".