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فكر دينى

قطاع المعاهد الأزهرية يحذر طلابه من لعبة «الحوت الأزرق»

الأحد 08/أبريل/2018 - 01:26 م
صدى البلد
محمد شحتة
أصدر قطاع المعاهد الأزهرية منشورًا تنبيهيًّا لجميع طلاب المعاهد، بمختلِف المراحل التعليمية، يُحذِّر فيه ممّا يُسَمَّى بلعبة "الحوت الأزرق"، التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة على هواتف عددٍ من الشباب، بمختلِف أنحاء العالم، وتسبّبت في وفاة بعضهم. 

وأهاب قطاع المعاهد بالطلاب ألّا يُستدرجوا لمثل هذه الألعاب الخبيثة، داعيًا الطلابَ الذين قاموا بتحميل اللعبة على هواتفهم، إلى ضرورة المسارعة بالتخلُّص منها تمامًا. 

وناشَدَ القطاعُ في بيانٍ، الآباءَ وأولياء الأمور، بضرورة مراقبة تصرُّفات أبنائهم، وتوعيتهم بكلّ ما يَضرّ مصلحتهم، ويُخالِف تعاليمَ دينهم. 

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