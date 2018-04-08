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رئيس الوزراء يبحث خطة طرح نسب من حصص رأس مال شركات بترول بالبورصة

الأحد 08/أبريل/2018 - 01:25 م
المهندس شريف إسماعيل
المهندس شريف إسماعيل - رئيس مجلس الوزراء
محمود مطاوع
تابع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الأحد، في اجتماع حضره وزيرا البترول والمالية، وقيادات شركات البترول، خطة طرح نسب من حصص رأس مال عدد من شركات البترول بالبورصة، وذلك ضمن مجموعة من الاجتماعات لبرنامج الطروحات الحكومية الذي تتبناه الحكومة.

وأكد رئيس الوزراء أن برنامج الطروحات يهدف لتنشيط البورصة التي تمثل تقييمًا حقيقيًا لأداء الشركات، كما تعكس مؤشرات الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب توسيع قاعدة الملكية، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية داخل البلاد، وإظهار قيمة الأصول المملوكة لمصر، وتوفير تمويل إضافي للشركات يُمكنها من التوسع في مشروعاتها وإعادة الهيكلة، بالإضافة إلى تحقيق قدر أكبر من الحوكمة في إدارتها، مشددًا على أن البرنامج لا يستهدف الاستغناء عن أي من العمالة بها، بل يقوم على الطرح في البورصة، لتوجه حصيلة الطرح لدعم قدرات الشركات على النمو وتحسين أوضاعها.

وعرض وزير البترول موقف شركات البترول، للتوصل إلى أفضل الشركات التي يمكن البدء في طرح جانب من رأس مالها بالبورصة خلال الفترة المقبلة، وأشار الوزير إلى أن قطاع البترول يعد أهم القطاعات الواعدة التي تدعم الاقتصاد القومي والتي تشهد طفرة كبيرة، لافتًا إلى أن قطاع البترول يخضع لعملية إعادة هيكلة تتم بشكل تدريجي، ويهدف البرنامج إلى إيجاد تمويل يساعد تلك الشركات على التوسع في أعمالها بما يخدم الأهداف القومية التي يحققها هذا القطاع الهام.

من جانبه، أكد وزير المالية أن برنامج الطروحات خطوة تساهم في وضع اقتصادنا على الطريق الصحيح، للقضاء على الاختلالات الهيكلية التي عانت البلاد منها لفترات طويلة، لافتًا إلى أن أن القيمة الاجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكومة من المتوقع أن تصل إلى حوالي 80 مليار جنيه.

ويتضمن البرنامج أكثر من عشرين شركة ما بين شركات ستقيد للمرة الأولى بالبورصة، وأخرى تتم زيادة نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة لها في الشركات، وذلك من خلال بورصة الأوراق المالية أو عن طريق زيادة رؤوس أموال تلك الشركات.

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