مرصد الأزهر يشيد بدور الجمعية الإسلامية داخل المجتمع الصيني

تابع مرصد الأزهر للغات الأجنبية، المبادرة الجديدة للجمعية الإسلامية الصينية، التى تمُد من خلالها يد العون والمساعدة داخل المجتمع الصيني.



وقال المرصد، فى بيان له، إن الجمعية قامت ببعض الأنشطة التطوعية، والتي من بينها تشكيل قافلة طبية من أبناء قومية "الهُوي" المسلمة ومجموعة من الأطباء المتخصصين في الطب الصيني، وإرسالها إلى بعض المناطق الريفية؛ لتقديم الخدمات الطبية المتمثلة فى الكشف المجاني، وزيادة الوعي الصحي لدى المواطنين، وقد نالت هذه الأنشطة استحسان القرويين.



من الجدير بالذكر أن هذه الفعالية ليست الأولى من نوعها؛ حيث قامت الجمعية الإسلامية خلال السنوات الثلاثة الماضية بالعديد من الأنشطة الخيرية.



وأشاد مرصد الأزهر بدور الجمعية الإسلامية داخل المجتمع الصيني، والذي لا يقتصر على الصينيين المسلمين فقط؛ بل يشمل جميع أطياف المجتمع الصيني، ما يساعد على غرس المودة والمحبة بين الصينيين بعضهم البعض، ويساعد في عملية التعايش والاندماج.