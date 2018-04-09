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برلمان

برلماني: اللجان المشتركة انتهت من مناقشة مشروع "تكنولوجيا النقل البري"

الإثنين 09/أبريل/2018 - 08:00 ص
أوبر وكريم
أوبر وكريم
أمينة الدسوقى
قال النائب سعيد طعيمة، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، إن اللجان المشتركة بالبرلمان من النقل والأمن القومي والاتصالات انتهت من مناقشة مشروع قانون تنظيم النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات "أوبر وكريم"، لافتا إلى أن الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، هو المختص بتحديد مناقشة المشروع في الجلسة العامة.

وتابع طعيمة، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنه من المقرر أن يتم مناقشة المشروع فى الجلسة العامة المقررة يوم الأحد القادم الموافق 15 أبريل وخاصة أن البرلمان رفع جلساته العامة الاثنين الماضى على أن يعاود للانعقاد الأسبوع المقبل.

وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بإلزام الحكومة بوقف تراخيص مزاولة شركتي "أوبر وكريم" مع وقف التطبيقات أو البرامج التي يستخدمونها وحظر تسيير السيارات التابعة لها وإلغاء تراخيصها.

كانت شركة "أوبر" أقامت الأسبوع الماضي دعوى مستعجلة أمام المحكمة، طالبت بالحكم بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري لحين الفصل في الطعن المقام أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم.

وقضت محكمة القضاء الإداري في 20 مارس الماضي، بمنع عمل السيارات الملاكي بنظام الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية، وإلزام الحكومة بمنع شركتي أوبر وكريم ومثيلاتهما وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة معهما.

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