السعودية تحاصر الدوحة بريا بقناة «سلوى».. المشروع الجديد تحول في النشاط السياحي والاقتصادي بالمملكة.. وقطر تتحول بفضله إلى جزيرة

قناة سلوى السعودية ستحول قطر من شبه جزيرة لجزيرة

مشروع ضخم بتكلفة مبدئية 2.8 مليار ريال ينفذ خلال سنة واحدة

القناة الجديدة ستكون سعودية خالصة على بعد كيلومتر واحد من الحدود القطرية

أثار المشروع السعودي الجديد المعروف باسم قناة "سلوى" جدلا واسعا ولاقى اهتمامًا كبيرًا من جميع الأطراف، حيث أكدت التقارير أنه مشروع سياحي متكامل يتمثل في شق قناة بحرية على طول الحدود مع قطر ينفذه تحالف استثماري سعودي يضم 9 شركات في هذا الحقل، وعقب الموافقة عليه سينفذ المشروع على 12 شهرًا فقط.وانتشرت عبارة مشروع "قناة سلوى البحرية" على مواقع التواصل في الخليج بعد إعلان صحيفة "سبق" السعودية عن مشروع سعودي أكدت أنه يهدف إلى عزل قطر جغرافيًا عن المنطقة وتحويلها إلى جزيرة، حيث أكدت الصحيفة أن المشروع السياحي لشق قناة بحرية على طول الحدود السعودية القطرية البالغة 60 كيلومترا سيمتد من منطقة سلوى إلى خور العديد، بهدف الإسهام في التنشيط السياحي بين دول الخليج عبر الرحلات البحرية.ويرتكز المشروع على الربط بحريًا بين سلوى وخور العديد بقناة عرضها 200 م وعمقها 15-20 مترا وطولها 60 كيلومترا، ما يجعلها قادرة على استقبال جميع أنواع السفن من حاويات وسفن ركاب ويكون الطول الكلي 295 مترا وأقصى عرض للسفينة 33 مترا، وتقدر التكلفة المبدئية للمشروع بـ 2.8 مليار ريال تنفذ خلال 12 شهرًا منذ اعتماد المشروع رسميًا.وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، جاء اختيار الموقع نتيجة لأهمية المنطقة وحيويتها إضافة إلى طبيعتها الرملية الخالية من أي عوائق تعترض التنفيذ، حيث لا توجد سلاسل جبلية أو تضاريس تعيق عمليات الحفر، كما أن القناة لن تمر على قرى سكنية أو مناطق زراعية، بل إنها ستنعش النشاط في المنطقة، كما تتميز بتنوع المشاريع المجدولة الأخرى سواء النفطية منها والصناعية، ما يؤهلها لأن تكون مركزا اقتصاديا وصناعيا هاما للمملكة.ويتضمن المشروع إنشاء ميناءين جديدين ومرافق ترفيهية على جانبي القناة للرياضات البحرية واليخوت، ومراسي لسفن الركاب السياحية، ليكون الأبرز في منطقة الخليج نظرا لموقعه المحوري بين دول الخليج وكونه مركز ربط بينها، فضلا عن إنشاء شركتين للرحلات البحرية سواء بين دول الخليج أو الواقعة على المحيط الهندي، كما تم تخصيص منطقة حرة للتبادل التجاري.وتشير آراء المحللين إلى أن قناة سلوى البحرية ستحول قطر حال إلى جزيرة معزولة لا علاقة لها باليابس، حيث سيكون موقع المشروع بالقرب من حدود السعودية مع قطر لكنه في الأراضي السعودية.ومن المقرر أن تكون القناة على طول الحدود مع قطر وستلغي جميع الحدود البرية إلا أنها ستكون سعودية خالصة ولا أحد له أي حق فيها، فالقناة ستكون داخل الأراضي السعودية على بعد نحو كيلو متر واحد من خط الحدود الرسمي مع قطر، ما يجعل المنطقة البرية المتصلة مع قطر هي منطقة عسكرية للحماية والرقابة، ومع أن المدى المقترح هو كيلو متر إلا أنه سيتم عرض ذلك على الجهات ذات الصلة مثل وزارة الدفاع وحرس الحدود لتحديد المساحات الآمنة واللازمة.وعددت الصحف السعودية أبرز فوائد المشروع من ضمنها التنشيط السياحي بالرحلات البحرية بين دول الخليج، خاصة أن المنطقة تتمتع بشواطئها النقية، وتشجيع الصيد المقنن بحيث لا يؤثر على الثروة السمكية وتخفيف درجة الحرارة بمعدل درجتين على الأقل، إضافة إلى زيادة الرقعة السكانية وتوفير خيارات استثمارية منوعة، واستحداث وظائف جديدة وتوسيع الصناعة السمكية وتربية أنواع مختلفة من الكائنات البحرية والاستثمار في الزراعة المالحة بما في ذلك تهجين نباتات ومحاصيل تسقى بالمياه المالحة، فضلا عن توفير مصادر للمياه من خلال التحلية، ما يشجع على الاستقرار في المنطقة التي تعاني من نقص حاد في المياه العذبة.وتتصل قطر بريا بالمملكة العربية السعودية وتجاور كلا من الإمارات العربية ومملكة البحرين وإيران ولها حدود بحرية مع الدول الثلاث، لكن المشروع الجديد سيكون بمثابة خط عازل ودائم مع قطر يحولها من شبه جزيرة إلى جزيرة.وأشارت شبكة "بي بي سي" البريطانية إلى احتمالية توافر دواعٍ أمنية وراء المشروع، حيث كانت الحدود السعودية القطرية مسرحا لاشتباكات عنيفة في الماضي من بينها إطلاق نار عام 1992، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص.وكانت قطر والسعودية وقعتا اتفاقية لترسيم الحدود بينهما في 2001، لكن في ديسمبر الماضي أغلقت السعودية نهائيا منفذها الحدودي مع قطر في سلوى، وتشير التقارير إلى أنه في حالة موافقة المسئولين السعوديين على المشروع فإنه سيكتمل خلال 12 شهرا وهي فترة قد تبدو صغيرة.وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة تجارية مع قطر في يونيو 2017، وذلك على خلفية اتهامها بالتدخل في شئونهم الداخلية ودعم الجماعات الإرهابية والتقارب مع إيران وهي الاتهامات التي تنفيها قطر.