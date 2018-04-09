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ثقافة

«الفرق بين الشعر والأغنية» بأنشطة ثقافة كفر الشيخ

الإثنين 09/أبريل/2018 - 02:00 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة والفعاليات بالمواقع الثقافية التابعة لفرع ثقافة كفر الشيخ خلال الشهر الجارى.

ففى يوم 9 إبريل يعقد بيت ثقافة مطوبس محاضرة عن "اليتيم" يلقيها شريف قاقا، يوم 10 إبريل ندوة عن "الغيرة" يلقيها أحمد مطر ببيت الزعفران، ويوم 11 إبريل يقيم بيت مطوبس أمسية لشعراء سيدى سالم، ويوم 12 إبريل تعقد ندوة أدبية عن "الفرق بين الشعر والأغنية" يلقيها ممدوح عبد العاطى ببيت دسوق بالاضافة لأمسية لشعراء فوه بقصر فوه.

أما يوم 13 إبريل تقام ندوة عن "مكانة الأم" ببيت سيدى سالم يلقيها عاصم عيسى، ويوم 14 إبريل يقدم فريق كورال الأطفال عرض فنى بقصر أنور المعداوى، ويوم 15 إبريل تعقد أمسية لشعراء بلطيم بقصر بلطيم وأمسية أخرى لشعراء برج البرلس ببيت الثقافة، ويوم 16 إبريل يعقد بيت مطوبس محاضرة عن "أهمية الفيتامينات لجسم الإنسان".

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