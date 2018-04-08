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حوادث

كشف غموض سرقة عيادة طبيب بشرى بقليوب

الأحد 08/أبريل/2018 - 02:48 م
سجن - ارشيفية
سجن - ارشيفية
إبراهيم الهوارى
نجحت مباحث القليوبية فى كشف غموض قيام مجهولين بسرقة عيادة طبيب بشرى بقليوب والاستيلاء على بعض محتوياتها، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل وزوجته، وتم ضبطهما واحيلا للنيابة فتولت التحقيق.

تلقى المقدم علاء عطية رئيس مباحث مركز قليوب بلاغا من على عبدالمولي محمد أستاذ دكتور بكلية الطب جامعة بنها (طبيب أمراض نساء وتوليد) ومقيم ميت نما – دائرة المركز باكتشافه سرقة شاشة 32 بوصة وجهاز قياس ضغط الدم وجهاز سونار صغير الحجم وجهاز رسيفرمن داخل العيادة خاصته الكائنة بناحية ميت نما – دائرة المركز ولم يتهم أحدا بارتكاب الواقعة.

تم إخطار اللواء ايهاب خيرت مدير أمن القليوبية وبالانتقال والفحص وبإجراء المعاينة تبين أن العيادة كائنة بالطابق الثاني ووجود كسر بباب العيادة وبعثرة بمحتوياتها وتوصلت تحريات المباحث أن مرتكبي الواقعة "إبراهيم ص ا" عاطل و"هدير ا ا" وشهرتها "دهب" ربة منزل ومقيمة ذات العنوان (زوجته) والسابق اتهامها في 2 قضية آداب عامة.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهما أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا تفصيليًا بارتكابهما الواقعة، حيث أقرا أنهما كان يقيمان بغرفة مستأجرة بعقار مجاور للعيادة وعلمهما بوجود أجهزة باهظة الثمن فتوجها سويًا وقام الأول بكسر باب الشقة مستخدمًا في ذلك (أجنة) والدخول والاستيلاء على المسروقات وفرا هاربان لمحل سكنهما بمدينة الخصوص وبحوزتهما المسروقات لحين التصرف فيها وتم بإرشادهما ضبط المسروقات داخل مسكنهما وتم التحفظ عليهم وتولت النيابة التحقيق.

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