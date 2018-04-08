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حوادث

ضبط مصنع صابون تحت بير السلم بحى الجناين بالسويس.. صور

الأحد 08/أبريل/2018 - 02:56 م
مصنع صابون
مصنع صابون
حسن غنيمة
تمكنت مباحث التموين فى السويس من ضبط مصنع صابون غير مرخص فى أحد العمارات السكنية بمنطقة جبلاية الحطابة بحى الجناين.

أمر اللواء خالد ابراهيم مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، من خروج حملة تموينية أشراف عليها العميد محمود عيد رئيس إدارة البحث الجنائى بالمديرية وقادها العقيد عبد السميع شاهين رئيس مباحث التموين الى المكان المذكور، وتبين فى الحملة التى خرج فيها نقيب احمد ياسين معاون مباحث التموين وعلى عبد الله ومحمد عبد الوهاب مفتش التموين، وجود 6000 لتر صابون سايل غير صالح للاستخدام معد للتعبئة فى عبوات غير مدون عليها اى علامات تجارية غير مسلجة.
ضبط مصنع صابون تحت بير السلم بحى الجناين بالسويس.. صور
ضبط مصنع صابون تحت بير السلم بحى الجناين بالسويس.. صور
ضبط مصنع صابون تحت بير السلم بحى الجناين بالسويس.. صور

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