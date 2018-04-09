فؤاد بدراوى: أنتظر قرار "عليا الوفد" بشأن عودتى إلى الحزب

قال فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد السابق إنه تابع تصريحات المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد بشأن عودة الطيور المهاجرة من قيادات حزب الوفد المفصولة بعد فوزه برئاسة الحزب.



وأكد بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه ينتظر قرار الهيئة العليا لحزب الوفد بشأن عودته وقيادات الحزب المفصولين إلى الوفد ، مشيرا الى انه ترشحه لأى منصب داخل حزب الوفد حال عودته مرهونة بالظروف وقتها ، قائلا: "سأخدم الوفد فى أى موقع".



وكان قد كشف المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، عن موقفه من أزمة قيادات الحزب المفصولين، مشيرا إلى أن هذه الأزمة تنطوى على أمرين، الأول طيور هجرت الحزب باختيارها وهؤلاء يجرى التواصل معهم ومعظمهم خبراء وفنيون وذوو خبرة، مشيرا إلى أنهم هجروا الحزب لأسباب سنزيلها ومنهم على سبيل المثال الدكتور فخرى الفقى وهو خبير اقتصادى عالمى.



وقال أبو شقة، لـ"صدى البلد"، إن الأمر الثانى وهم المفصولون من الحزب، وهؤلاء بعضهم صدر بشأنه قرارات من رئيس الحزب، مشيرا إلى أنه سيشكل لجنة تبحث كل حالة منهم وتستطلع رأى المحافظات وما ينتهى إليه الرأى يعرض على الهيئة العليا باعتبارها صاحبة القرار النهائى فى هذا الشأن.

