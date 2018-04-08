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محافظات

محافظ الإسكندرية يتفقد الكورنيش تزامنا مع أعياد الربيع.. صور

الأحد 08/أبريل/2018 - 02:51 م
شاطئ بالإسكندرية
شاطئ بالإسكندرية
أحمد عبد العزيز
تفقد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم، الأحد، عددًا من شواطئ كورنيش المدينة، وذلك للوقوف على حالة الشواطئ تزامنًا مع احتفالات المواطنين بعيد شم النسيم، وكذا التأكد من أعمال التطوير ورفع كفاءة الشواطئ لإضفاء مظهر جمالي وحضاري عليها، وأيضا مستوى الخدمات التي تقدم لمواطني وزائري الإسكندرية.

وبحسب بيان، وجه المحافظ المسئولين بسرعة استكمال الممشى الرياضي على طول الكورنيش حتى لسان سانتوس، وتوحيد عرض وارتفاع السور الخرساني الخاص بالممشي ليكون مماثلا لعرض وارتفاع السور الخرساني للكورنيش، مع زيادة ارتفاع السور الخشبي للممشى ليصل إلى 80 سم.

ووجه المحافظ بجعل مستوى ميل الممشى بالكامل يتلاقى مع الطريق الخارجي، وذلك لمنع حدوث تجمعات أو تراكمات للمياه، وكذا استكمال أعمال رفع صيانة سور الكورنيش بالكامل، وبوابات الشواطئ.

وأمر سلطان رؤساء الأحياء ورئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة بإزالة جميع الإشغالات والتعديات على الشواطئ وفرض غرامات فورية على أي مستأجر يخالف شروط التعاقد أو يقوم بالتعدي أو سرقة وصلات كهرباء أو مياه، ووجه مستأجري الشواطئ بتقديم أفضل مستوى للخدمة إلى الرواد والمصطافين.

كما شدد على قيام مسئولي الشواطئ بمتابعة الخدمات المقدمة لرواد الشواطئ لتكون بالمستوى اللائق بالإسكندرية، مؤكدا ضرورة الالتزام بقائمة أسعار الدخول والخدمات المقدمة ومحاسبة المخالفين فورا وعمل آلية لتقديم الشكوى ضدالمخالفين.
محافظ الإسكندرية يتفقد الكورنيش تزامنا مع أعياد الربيع.. صور
محافظ الإسكندرية يتفقد الكورنيش تزامنا مع أعياد الربيع.. صور
محافظ الإسكندرية يتفقد الكورنيش تزامنا مع أعياد الربيع.. صور

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