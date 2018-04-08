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فن

هاشتاج #آمال_فهمي يتصدر «تويتر» ونشطاء التواصل الاجتماعي ينعونها.. صور

الأحد 08/أبريل/2018 - 02:53 م
صدى البلد
سلمى عبد الناصر
ساد مناخ من الحزن بمواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيس بوك" بعد رحيل الإذاعية القديرة آمال فهمي، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 92 عامًا، وتصدر هاشتاج #آمال_فهمي المركز الأول على "تويتر".

وغرد العديد من الشباب في نعي الراحلة، وقال الكاتب محمد سعيد محفوظ عبر صفحته على "فيس بوك" قائلا: "رحلت ملكة الكلام، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وغرد آخر كاتبا:" وداعا صاحبة أشهر برنامج إذاعي "على الناصية" طلعنا اتربينا عليه وغيره وقت كانت الإذاعة المصرية جزءا أساسيا في حياتنا وارتباطنا وجدنيا بصوتها".

ولدت آمال فهمي عام 1926 م وحصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة العربية جامعة القاهرة، ثم عينت في الإذاعة المصرية عام 1951، وهي أول من أدخل الفوازير في الإذاعة العربية، ومن أشهر برامجها "على الناصية"، وخلال فترة عملها بالإذاعة حوّلت تحقيقاتها الصحفية إلى تحقيقات إذاعية وهو ما لاقى إعجاب جماهير كثيرة من مُستمعي الإذاعة، فحازت على جائزة مصطفى أمين، كما حصلت على لقب "ملكة الكلام" للوطن العربي.

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