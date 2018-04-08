ديانا كرزون بإطلالة غير تقليدية فى أحدث جلسة تصوير.. صور

نشرت الفنانة ديانا كرزون، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".



وتألقت "ديانا" بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت فستانا طويلا جمع بين اللون الأسود والبيج وتميز بالنقوشات الراقية، وحمل الفستان توقيع مصمم الأزياء ظاهر باقر، كما تميز بالخيوط المنسدلة.



فيما اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة من أنامل مصففة الشعر حلا، ووضعت لها خبيرة التجميل فاطمة مكياجا متناسقا مع إطلالتها وتزينت بمجموعة من المجوهرات الراقية.