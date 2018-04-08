محافظ سوهاج ومدير الأمن يقدمان التهاني للأقباط: لا فرق بين مسلم ومسيحي.. صور

زار الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم، الأحد، يرافقه اللواء عمر عبد العال، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، واللواء محمود صبري، رئيس الأمن الوطني بالمحافظة، والعميد تامر إسماعيل، المستشار العسكري بالمحافظة، وممثلو الأجهزة الرقابية والأحزاب السياسية والحركات الشبابية، مطرانيات المحافظة لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد.



وبحسب بيان، زار المحافظ مطرانية الأقباط الكاثوليك ومطرانية الأقباط الأرثوذكس، حيث قدم التهنئة للأنبا باخوم، مطران الأقباط الأرثوذكس، بكنيسة ماري جرجس بسوهاج، وزار أيضا مطرانية أخميم ومطرانية الأقباط الإنجيليين بسوهاج.



وشارك المحافظ أكثر من 30 طفلا وطفلة من أطفال جمعية بيت الرحمة المسيحية بسوهاج فرحتهم بالعيد، وقدم لهم علب الحلوى كهدية لهم، فضلا عن كسوة العيد، بالإضافة إلى مبلغ مادي كعيدية، ثم توجه لزيارة مطرانيات جرجا والبلينا وطهطا وكنيسة المراغة لتقديم التهاني بعيد القيامة.



وأكد "عبد المنعم"، خلال جولته، عمق مشاعر الأخوة التي تربط بين عنصرى الشعب المصري، حيث يسود المجتمع روح المحبة والسلام، وأن الأعياد الإسلامية والمسيحية هي أعياد لجميع الشعب المصري، كما أكد على مقولة الرئيس عبد الفتاح السيسي "الشر والخراب والتدمير والقتل، لا يمكن يقدر أبدا يهزم الخير والبناء والمحبة والسلام".



وأعرب المطارنة عن تهنئتهم لجميع القيادات والشعب المصري عامة والسوهاجي خاصة بفوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية ثانية، مؤكدين تأييدهم الكامل للرئيس وما حققه من إنجازات خلال الفترة الرئاسية الأولى والذي لم يكن ليتحقق في سنوات.



وذكر المحافظ أن الجميع شركاء في هذا الوطن وأن الشعب المصري لم ولن يعرف يوما فرقا بين مسلم ومسيحي، فجميعنا مصريون والتاريخ خير شاهد من خلال الحروب والثورات المصرية المجيدة التي خاضها الشعب المصري.