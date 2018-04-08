ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

«عشماوي» يقدم التهنئة لأقباط طور سيناء.. صور

الأحد 08/أبريل/2018 - 02:54 م
عشماوى يقدم التهنئة
عشماوى" يقدم التهنئة للاخوة الاقباط بطور سيناء
نضال المصري
تقدم اللواء نادر العشماوي، سكرتير عام المساعد المحافظة، نائبًا عن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء عبد الرحمن محروس، مساعد مدير أمن جنوب سيناء، بالتهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد بكنيسة مارى مرقص وموسى النبي، وسط توافد أعداد كبيرة من المواطنين، وسكان طور سيناء للتهنئة بعيد القيامة المجيد.

كان في استقبالهم القس مينا سعد، راعي كنيسة مار مرقص وموسى النبي بطور سيناء، فى حضور المحاسب فوزي همام، رئيس مدينة طور سيناء، والشيخ إبراهيم أحمد، وكيل مديرية الأوقاف، وممثل لمشيخة الأزهر والنائب غريب حسان، عضو مجلس النواب، وعدد من مديرى المديريات والقيادات الشعبية والتنفيذية.
«عشماوي» يقدم التهنئة لأقباط طور سيناء.. صور
«عشماوي» يقدم التهنئة لأقباط طور سيناء.. صور
«عشماوي» يقدم التهنئة لأقباط طور سيناء.. صور
«عشماوي» يقدم التهنئة لأقباط طور سيناء.. صور

ترشيحاتنا

«أبوشقة» يوجه رسالة لـ «البدوي» قبل تقديم استقالته من رئاسة «الوفد»

بعد عقد قرانها على «حسام حبيب».. شاهد أجمل فساتين شيرين عبدالوهاب

مشروب يقوي الذاكرة ويقلل من الإصابة بالزهايمر

الغندور: مرتضى منصور سبب فشل صفقة «السعيد».. واللاعب هو المستفيد من كل ما حدث

مفتى الجمهورية يحسم الجدل حول حكم الاحتفال بشم النسيم.. فيديو

فيفا يخطر الزمالك بسرعة سداد مستحقات فيريرا ومساعديه

الأمور المستعجلة: وقف تنفيذ حكم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات

صحيفة «ذا صن» تكشف مفاجأة بشأن رحيل مدرب محمد صلاح من ليفربول

غدا.. السكة الحديد تطلق قطار المفاجآت لإحدى المدن الساحلية

14 معلومة في بيان القوات المسلحة الخاص بالعملية العسكرية «سيناء 2018» .. فيديو

أفكار لملابس الجيم للمحجبات وغيرهن تشعرك بالراحة.. صور

مشروب لا غنى عنه بعد الرنجة والفسيخ

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديانا كرزون بإطلالة غير تقليدية فى أحدث جلسة تصوير.. صور

هاشتاج #آمال_فهمي يتصدر «تويتر» ونشطاء التواصل الاجتماعي ينعونها.. صور

سقوط عصابة كولومبية تسرق الشقق والفيلات بالقاهرة الجديدة.. صور

ضبط فسيخ به «دود وحشرات» في حملة تموينية بالإسماعيلية

أفكار لملابس الجيم للمحجبات وغيرهن تشعرك بالراحة.. صور

فيديو

فريق "عمر جابر وبرادلي" يسقط بخماسية نظيفة في الدوري الأمريكي
أبو شقة: مجلس النواب الحالي أنجز ما لم ينجزه أي برلمان سابق.. فيديو
اختتام إجراء عمليات القسطرة التداخلية بحضور خبير ألمانى بمستشفى المنصورة الجامعى.. فيديو وصور
«519 تأشيرة حج نصيب المواطنين في حج الجمعيات بالغربية» يتصدر أخبار المحافظات.. فيديو
سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟