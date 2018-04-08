«عشماوي» يقدم التهنئة لأقباط طور سيناء.. صور

تقدم اللواء نادر العشماوي، سكرتير عام المساعد المحافظة، نائبًا عن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء عبد الرحمن محروس، مساعد مدير أمن جنوب سيناء، بالتهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد بكنيسة مارى مرقص وموسى النبي، وسط توافد أعداد كبيرة من المواطنين، وسكان طور سيناء للتهنئة بعيد القيامة المجيد.



كان في استقبالهم القس مينا سعد، راعي كنيسة مار مرقص وموسى النبي بطور سيناء، فى حضور المحاسب فوزي همام، رئيس مدينة طور سيناء، والشيخ إبراهيم أحمد، وكيل مديرية الأوقاف، وممثل لمشيخة الأزهر والنائب غريب حسان، عضو مجلس النواب، وعدد من مديرى المديريات والقيادات الشعبية والتنفيذية.