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محافظات

استمرار تلقي تظلمات وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالوادي الجديد

الأحد 08/أبريل/2018 - 02:56 م
صدى البلد
انس منصور
قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إنه تم التنسيق مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، لاستمرار تلقي تظلمات وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالوادي الجديد، على أن تقوم مراكز المحافظة الخمس بتلقي طلبات التظلمات، وذلك مقابل تسديد مبلغ مالي قدره 1000 جنيه، بحيث يتم استرداد القيمة المالية المشار إليها في حالة قبول التظلم.

وأوضح "الزملوط" في بيان، اليوم، الأحد، أنه تم بدء تلقى طلبات التظلمات منذ يوم الخميس الماضى، وسوف يستمر تلقي طلبات التظلمات بجميع مراكز المحافظة حتى يوم الأحد الموافق 15 من أبريل الجاري.

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