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محافظات

دورة تدريبية للحرفيين بالوادي الجديد

الإثنين 09/أبريل/2018 - 02:45 ص
دورة تدريبية للحرفيين
دورة تدريبية للحرفيين بالوادي الجديد
انس منصور
وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بسرعة إجراء التنسيق مع مديرية القوى العاملة بالمحافظة لتنظيم دورة تدريبية لمدة شهر وذلك لإعداد فنيين في مختلف المجالات الحرفية التي تحتاجها المحافظة ، تمهيدًا لتأهيلهم للدخول الى سوق العمل الحر ومن هذه الحرف "السباكه - الخراطه - الكهرباء - الحداده و الحام - توصيل وصيانه شبكات ......الخ".

واضاف الزملوط ان تكون اولوية الالتحاق بالوظائف الحرفية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالوادي الجديد لمن يجتاز الدورة التدربيه بتفوق وذلك نظرا لاحتياج الشركة الى فنيين متدربين بمستوى عالي.

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