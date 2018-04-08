محافظ الوادي الجديد: محاضر ضد مستخدمي مياه الشرب في عمليات الري

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إطلاق حملة مكبرة خلال شهر أبريل لتحرير محاضر وغرامات فورية لمستخدمي مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها، واستخدامها في ري الزراعات، حيث شدد على تطبيق الغرامات القانونية وعدم الاستثناء في ذلك بهدف الترشيد في استخدام المياه والحد من إهدارها على أن يتم منح أسبوع من الآن لتوفيق الأوضاع للمخالفين.



وأشار الزملوط في بيان، اليوم، الأحد، إلى ضرورة بدء اللجنة القائمة بذلك أعمالها باستراحات جميع قيادات المحافظة.



وأوضح محمد صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أنه سوف يجري تحصيل مبلغ قيمته 7 جنيهات من كل متر مياه شرب مستخدم في الزراعة، وذلك بأثر رجعي ووفق ما تحدده اللجنة.