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أخبار البلد

«التضامن» تنفي تسمم أطفال دور المؤسسات الأهلية

الأحد 08/أبريل/2018 - 03:00 م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
كتب محمد عبد المنعم
نفت وزارة التضامن الاجتماعي تسمّم أي من الأيتام في المؤسسات الأهلية التي تشرف عليها الوزارة والذين يتخطى عددهم 10 آلاف.

وتابعت في بيانها قائلة: "إلا أن بعض الجمعيات الأهلية في محافظة القليوبية كانت قد نظّمت بمناسبة يوم اليتيم رحلة إلي الحديقة الدولية لعدد من الأطفال الذين توفي والدهم ويعيشون مع أسرهم أو أمهاتهم ويتلقون مساعدة مالية شهرية من الجمعية لظروف الأسرة الاقتصادية .

وفي أثناء الرحلة تم تقديم وجبات للأسر تم شراؤها من أحد المطاعم الشهيرة فأصيب بعدها عدد منهم بالإعياء.

وتم نقلهم للمستشفي ومتابعة الحالات وقد دخل المستشفي 140 خرج منهم 120 وتبقي 20 تحت الملاحظة.. بعضهم في الدمرداش وبعضهم في مستشفي ناصر العام بشبرا.

وتمت إحالة الموضوع للنيابة العامة وتقوم وزارة التضامن بالمتابعة.

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