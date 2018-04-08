قيادي بـ «فتح»: الاحتلال يتبع سياسة الاعتقال والترهيب بحق الأسرى.. فيديو

قال الدكتور جهاد حزارين، القيادى بحركة فتح، إن إسرائيل مازالت تمارس القمع مخالفًة جميع القوانين الدولية وعدم معاملة الأسرى بشكل إنساني يتفق مع المواثيق الدولية، وذلك لأنها تتحصن بغطاء قانوني من قبل الولايات المتحدة.



وأضاف "حزارين"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم، الأحد، أن دولة الاحتلال تتبع سياسة الاعتقال والترهيب والظروف اللاإنسانية بحق الأسرى لقتل الروح الثورية التي يعيشها الشعب الفلسطينى.



وأكد القيادى بحركة فتح أن مليون فلسطينى تم اعتقالهم منذُ عام 1967 ويوجد 7 آلاف أسير فلسطينى فى سجون الاحتلال، حيثُ إنه كان هناك طلب لدولة سويسرا بحماية المدنيين الفلسطينيين.